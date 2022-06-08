Комарова познакомилась с новым главой налоговой службы ХМАО 09 июня 2022 в 20:36 Размер текста - 17 + Губернатору Комаровой представили нового главу УФНС по Югре Михаила Бирюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова познакомилась с новым начальником управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. О встрече рассказали в пресс-центре окружного правительства. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук и назначенным руководителем управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. Во встрече также приняли участие первые заместители губернатора автономного округа Алексей Шипилов и Алексей Охлопков», — сказано в сообщении на сайте правительства ХМАО. Михаил Бирюк ранее занимал аналогичную должность в Челябинской области. Прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU сообщало еще до официального назначения чиновников. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова договорилась с учеными из Перми о новом проекте. В соглашение о сотрудничестве входит объединение усилий по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» . Губернатор ХМАО Наталья Комарова познакомилась с новым начальником управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. О встрече рассказали в пресс-центре окружного правительства. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук и назначенным руководителем управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. Во встрече также приняли участие первые заместители губернатора автономного округа Алексей Шипилов и Алексей Охлопков», — сказано в сообщении на сайте правительства ХМАО. Михаил Бирюк ранее занимал аналогичную должность в Челябинской области. Прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU сообщало еще до официального назначения чиновников. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова договорилась с учеными из Перми о новом проекте. В соглашение о сотрудничестве входит объединение усилий по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям