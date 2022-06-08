08 июня 2022

Комарова познакомилась с новым главой налоговой службы ХМАО

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». , комарова наталья
Губернатору Комаровой представили нового главу УФНС по Югре Михаила Бирюка Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова познакомилась с новым начальником управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. О встрече рассказали в пресс-центре окружного правительства.

«Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук и назначенным руководителем управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. Во встрече также приняли участие первые заместители губернатора автономного округа Алексей Шипилов и Алексей Охлопков», — сказано в сообщении на сайте правительства ХМАО.

Михаил Бирюк ранее занимал аналогичную должность в Челябинской области. Прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU сообщало еще до официального назначения чиновников.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова договорилась с учеными из Перми о новом проекте. В соглашение о сотрудничестве входит объединение усилий по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО).

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова познакомилась с новым начальником управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. О встрече рассказали в пресс-центре окружного правительства. «Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук и назначенным руководителем управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. Во встрече также приняли участие первые заместители губернатора автономного округа Алексей Шипилов и Алексей Охлопков», — сказано в сообщении на сайте правительства ХМАО. Михаил Бирюк ранее занимал аналогичную должность в Челябинской области. Прежний начальник югорской налоговой инспекции Ольга Литова перешла на должность заместителя губернатора Югры. О кадровых ротациях в ведомстве URA.RU сообщало еще до официального назначения чиновников. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Наталья Комарова договорилась с учеными из Перми о новом проекте. В соглашение о сотрудничестве входит объединение усилий по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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