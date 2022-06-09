В Челябинске рестораны сети McDonald’s временно остановили работу, передает корреспондент URA.RU с места событий. На дверях ресторана вывесили табличку с объявлением.
«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — говорится в тексте объявления.
Ранее сообщили, что рестораны McDonald’s с 10 июня закроются на ребрендинг. Всю следующую неделю рестораны потратят на смену вывесок и меню.
Ребрендинг сети ресторанов было принято провести после того, как российский предприниматель Александр Говор выкупил компанию. Изменению подлежит название ресторана, а также логотип и рабочая одежда сотрудников.
В Челябинске рестораны сети McDonald’s временно остановили работу, передает корреспондент URA.RU с места событий. На дверях ресторана вывесили табличку с объявлением. «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — говорится в тексте объявления. Ранее сообщили, что рестораны McDonald’s с 10 июня закроются на ребрендинг. Всю следующую неделю рестораны потратят на смену вывесок и меню. Ребрендинг сети ресторанов было принято провести после того, как российский предприниматель Александр Говор выкупил компанию. Изменению подлежит название ресторана, а также логотип и рабочая одежда сотрудников.