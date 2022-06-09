09 июня 2022

В Челябинске McDonald’s остановил работу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдоналдс закрыт. Челябинск, макдоналдс
Ресторан закрылся на ребрендинг Фото:

В Челябинске рестораны сети McDonald’s временно остановили работу, передает корреспондент URA.RU с места событий. На дверях ресторана вывесили табличку с объявлением.

«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — говорится в тексте объявления.

Ранее сообщили, что рестораны McDonald’s с 10 июня закроются на ребрендинг. Всю следующую неделю рестораны потратят на смену вывесок и меню.

Ребрендинг сети ресторанов было принято провести после того, как российский предприниматель Александр Говор выкупил компанию. Изменению подлежит название ресторана, а также логотип и рабочая одежда сотрудников.

Макдоналдс закрыт. Челябинск
Табличка на дверях ресторана
Фото:

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В Челябинске рестораны сети McDonald’s временно остановили работу, передает корреспондент URA.RU с места событий. На дверях ресторана вывесили табличку с объявлением. «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — говорится в тексте объявления. Ранее сообщили, что рестораны McDonald’s с 10 июня закроются на ребрендинг. Всю следующую неделю рестораны потратят на смену вывесок и меню. Ребрендинг сети ресторанов было принято провести после того, как российский предприниматель Александр Говор выкупил компанию. Изменению подлежит название ресторана, а также логотип и рабочая одежда сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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