«Макдональдс» в Челябинске откроется после ребрендинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все «Макдональдсы» Челябинска 10 июня закроются для проведения ребрендинга. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в сети быстрого питания.

«В ТРК Челябинска рестораны прекратят работу 10 июня. Сегодня последний день, когда ждут посетителей. В ближайшую неделю точки общепита будут менять вывески и названия в меню», — рассказал URA.RU источник.

Первыми из «Макдональдс» в Челябинске о том, что ресторан не будет работать с 10 по 26 июня, сообщили в ТРК «Урал» в своем паблике «ВКонтакте». Сообщается, что кроме меню и вывесок, у сотрудников сети поменяется форма. 9 июня стало известно, что сеть выбрала для себя новый логотип. В нем символически изображены картофель фри и бургер.

7 июня бренд объявил о запуске онлайн-продаж под названием «Мой бургер». Как сообщал URA.RU, сервис будет доступен с 12 июня.