В торговом центре Нижневартовска нашли тараканов. Фото

13 июня 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Тараканов сфотографировал пользователь соцсетей в ТЦ «Европа-Сити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В торговом центре Нижневартовска «Европа-Сити» обнаружили тараканов. Пост с фото насекомых разместил в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Рустам Жидиханов. «Жорики в МФК „Европа-сити“. 4 этаж, там где все кафе бистро и т. д. Администрация города, что, так и должно быть? Санэпидемстанция — может быть проведете проверку?» — обратился к властям города пользователь в группе «ЧП в Нижневартовске». «Что-то их реально много стало, а долгое время совсем не было», — пишет в комментариях Анечка Рузанова. «Из соседнего общежития на Жукова 10 пришли. Там их много. Никак потравить не могут», — предполагает Виктория Масьянова. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске продают продукты с тараканами. Насекомые обнаружились в коробке с яйцами. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» . Фото: Рустам Жидиханов, ВК

В торговом центре Нижневартовска «Европа-Сити» обнаружили тараканов. Пост с фото насекомых разместил в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Рустам Жидиханов. «Жорики в МФК „Европа-сити“. 4 этаж, там где все кафе бистро и т. д. Администрация города, что, так и должно быть? Санэпидемстанция — может быть проведете проверку?» — обратился к властям города пользователь в группе «ЧП в Нижневартовске». «Что-то их реально много стало, а долгое время совсем не было», — пишет в комментариях Анечка Рузанова. «Из соседнего общежития на Жукова 10 пришли. Там их много. Никак потравить не могут», — предполагает Виктория Масьянова. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске продают продукты с тараканами. Насекомые обнаружились в коробке с яйцами.