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10 июня 2022

В торговом центре Нижневартовска нашли тараканов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, насекомые, тараканы
Тараканов сфотографировал пользователь соцсетей в ТЦ «Европа-Сити» Фото:

В торговом центре Нижневартовска «Европа-Сити» обнаружили тараканов. Пост с фото насекомых разместил в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Рустам Жидиханов.

«Жорики в МФК „Европа-сити“. 4 этаж, там где все кафе бистро и т. д. Администрация города, что, так и должно быть? Санэпидемстанция — может быть проведете проверку?» — обратился к властям города пользователь в группе «ЧП в Нижневартовске».

«Что-то их реально много стало, а долгое время совсем не было», — пишет в комментариях Анечка Рузанова. «Из соседнего общежития на Жукова 10 пришли. Там их много. Никак потравить не могут», — предполагает Виктория Масьянова.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске продают продукты с тараканами. Насекомые обнаружились в коробке с яйцами.

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Фото:

В торговом центре Нижневартовска «Европа-Сити» обнаружили тараканов. Пост с фото насекомых разместил в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Рустам Жидиханов. «Жорики в МФК „Европа-сити“. 4 этаж, там где все кафе бистро и т. д. Администрация города, что, так и должно быть? Санэпидемстанция — может быть проведете проверку?» — обратился к властям города пользователь в группе «ЧП в Нижневартовске». «Что-то их реально много стало, а долгое время совсем не было», — пишет в комментариях Анечка Рузанова. «Из соседнего общежития на Жукова 10 пришли. Там их много. Никак потравить не могут», — предполагает Виктория Масьянова. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске продают продукты с тараканами. Насекомые обнаружились в коробке с яйцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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