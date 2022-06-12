В ХМАО водитель КАМАЗа разбил лицо мужчине железной трубой

13 июня 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Потерпевший получил сотрясение мозга и ушибы головы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) водитель КАМАЗа отрезком металлической трубы разбил лицо владельцу легкового автомобиля. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Нападавшего и пострадавшего доставили в отделение полиции. На водителя КАМАЗа составили протокол по 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе МВД ХМАО. Теперь водителю КАМАЗа грозит до 15 суток ареста или штраф от 500 до 1000 рублей. По информации от пресс-службы МВД, у владельца легкового автомобиля сотрясение мозга, и несколько ушибленных ран головы. Пострадавший от госпитализации отказался. Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске в уличной драке убили мужчину. Оказалось, что он был бездомным. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) водитель КАМАЗа отрезком металлической трубы разбил лицо владельцу легкового автомобиля. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Нападавшего и пострадавшего доставили в отделение полиции. На водителя КАМАЗа составили протокол по 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе МВД ХМАО. Теперь водителю КАМАЗа грозит до 15 суток ареста или штраф от 500 до 1000 рублей. По информации от пресс-службы МВД, у владельца легкового автомобиля сотрясение мозга, и несколько ушибленных ран головы. Пострадавший от госпитализации отказался. Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске в уличной драке убили мужчину. Оказалось, что он был бездомным.