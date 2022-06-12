12 июня 2022
11 июня 2022

В ХМАО водитель КАМАЗа разбил лицо мужчине железной трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Потерпевший получил сотрясение мозга и ушибы головы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель КАМАЗа отрезком металлической трубы разбил лицо владельцу легкового автомобиля. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Нападавшего и пострадавшего доставили в отделение полиции. На водителя КАМАЗа составили протокол по 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе МВД ХМАО.

Теперь водителю КАМАЗа грозит до 15 суток ареста или штраф от 500 до 1000 рублей. По информации от пресс-службы МВД, у владельца легкового автомобиля сотрясение мозга, и несколько ушибленных ран головы. Пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске в уличной драке убили мужчину. Оказалось, что он был бездомным.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель КАМАЗа отрезком металлической трубы разбил лицо владельцу легкового автомобиля. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Нападавшего и пострадавшего доставили в отделение полиции. На водителя КАМАЗа составили протокол по 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе МВД ХМАО. Теперь водителю КАМАЗа грозит до 15 суток ареста или штраф от 500 до 1000 рублей. По информации от пресс-службы МВД, у владельца легкового автомобиля сотрясение мозга, и несколько ушибленных ран головы. Пострадавший от госпитализации отказался. Ранее URA.RU рассказывал, что в Нижневартовске в уличной драке убили мужчину. Оказалось, что он был бездомным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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