Жители тюменского села сутками сидят без электричества

Жители поселка Андреевский пожаловались главе региона на постоянные аварийные отключения электроэнергии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области жители поселка Андреевский пожаловались губернатору региона Александру Моору на постоянные аварийные отключения электроэнергии. Как сообщают тюменцы, люди вынуждены сутками сидеть без света и воды. Об этом местные жители рассказали в комментариях на странице главы региона в соцсетях.

«Жители поселка Андреевский в пригороде Тюмени постоянно сталкиваются с перебоями подачи электроэнергии. Любые природные катаклизмы, дождь ли, ветер, мороз, снегопад-все приводит к авариям на линиях электропередач. А такие аварии происходят еженедельно. Иногда сидим без света несколько суток», — написала пользовательница Нурзия Шакирова. Местные жители отметили, что сталкиваются с этой проблемой на протяжении нескольких лет.

«К примеру, в ночь с 8 на 9 июня отключили электроэнергию в час ночи, а включили только 9 июня ближе к 17.00. Также вчера (12 июня) отключили электроэнергию около 17.00 и включили только около часу ночи. А ведь у многих в домах отопление электрическое. Также и нет воды в следствие отключения электроэнергии. У многих дети, старики. Маленькому ребенку невозможно приготовить смесь, потому что нет ни воды, ни света», — рассказала пользовательница Юлия Хакимова.

Агентство направило запрос в АО «Россети Тюмень». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области жители дачных товариществ в районе озера Андреевское остались без электричества. Как сообщили тюменцы со ссылкой на «Россети», аварийное отключение произошло из-за молнии.

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