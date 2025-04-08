Жители Ямала выразили свое недовольство в соцсетях относительно условий пребывания в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», расположенном в Тюмени. Они отметили, что качество обслуживания в санатории ухудшилось: номера были грязными, а питание — некачественным.
«Это ужас, во что превратили нашу ямальскую здравницу! Были в марте этого года. Корпус открыли четыре месяца назад, а номера уже все грязные, уборку нормально не делают. 17 марта был большой заезд, питание резко стало хуже», — написали в анонимном посте ВКонтакте в группе «Подслушано в Салехарде». Посетители здравницы также сообщили, что на завтрак 24 марта дали кашу на скисшем молоке и неспелые бананы.
Жители региона пожаловались и на холодную воду в бассейне. «В один из дней забыли подогреть бассейн. В итоге весь третий этаж детей слегли с ангиной. Сидели по номерам», — рассказывают ямальцы. Они отметили, что для детей почти нет развлечений: спортзал открывают на два часа, детские площадки закрыты.
Корреспондент URA.RU обратился в департамент соцзащиты ЯНАО. В пресс-службе ведомства сообщили, перед заселением в номерах делают генеральную уборку — протирают пыль, моют полы, снабжают расходниками и бельем, дезинфицируют ванную и сантехнику. Далее в номерах проводят влажную уборку и выносят мусор, постельное белье меняют каждые шесть дней или по требованию гостей.
В первом квартале 2025 года нарушений данных требований не выявлено, жалоб на уборку номеров в марте не было. Молоко, на котором готовилась каша 24 марта, поступило в учреждение 21 марта, срок годности не был нарушен. После жалобы продукт заменили. Фрукты, включая бананы, соответствовали сертификатам качества, условия и сроки хранения были соблюдены.
В марте температура воды в бассейне соответствовала 32-33 градусам Цельсия. Ранее жалоб на качество обслуживания услуг бассейна от отдыхающих не поступало. Групповая заболеваемость в центре не зарегистрирована.
Все спортивно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. В центре доступны следующие виды услуг: занятия в студии «Академия творчества», занятия в автоклассе «Азбука дорожной науки», музыкальная терапия «Все вокруг — музыка», арт-терапия, общая физическая подготовка, культурно-массовые мероприятия, занятия в творческой мастерской.
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