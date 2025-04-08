В России освободят от призыва в армию часть мужчин

В Российской Федерации будут освобождены от обязательного призыва на военную службу граждан, которые в течение шести месяцев состояли в добровольческих формированиях или участвовали в боевых действиях по поручению органов власти Донецкой и Луганской Народных Республик с мая 2014 года. Соответсвующее поправки приняла Госдума на пленарном заседании.
В преддверии второго чтения законопроекта о призыве на срочную службу были внесены поправки, инициированные группой депутатов под руководством председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Согласно изменениям, предлагается освободить от призыва тех граждан, которые провели не менее шести месяцев в добровольческих формированиях, а также тех, кто служил в Вооруженных силах или других воинских структурах ДНР и ЛНР. Освобождение также касается лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года.
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