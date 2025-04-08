США уволили своего представителя в Военном комитете НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа уволила вице-адмирала Шошану Чатфилд с должности постоянного представителя США в Военном комитете НАТО. Об этом сообщает издание Military Times, ссылаясь на источники среди американских и европейских чиновников.
«Вице-адмирал Шошана Чатфилд, высокопоставленный военный чиновник США в НАТО, была уволена», — говорится в материале. Причины увольнения Чатфилд пока остаются неясными. Также неизвестно, было ли увольнение инициировано Пентагоном или же Белым домом.
До назначения нового постоянного представителя, обязанности вице-адмирала Чатфилд будет исполнять ее заместитель бригадный генерал Шон Флинн. Это решение было также подтверждено американскими официальными лицами в разговоре с журналистами.
С начала своего президентства администрация Дональда Трампа приняла решение о смещении с должностей нескольких высокопоставленных офицеров американских вооруженных сил. 22 февраля этого года был уволен генерал Чарльз Браун, занимавший пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Сегодня свою должность также покинули Лиза Франкетти, исполнявшая обязанности начальника военно-морских операций, и генерал Джим Слайф, заместитель начальника штаба ВВС.
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