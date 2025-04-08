Мишустин: цены на электричество в России одни из самых низких в мире

В России стоимость киловатт-часа электроэнергии является одной из самых низких в мире. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Сейчас цена киловатт-часа в России — одна из самых низких в мире. Наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса», — заявил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале правительства.
Мишустин подчеркнул, что за последние пять лет потребление электроэнергии в России увеличивается быстрее ожидаемого, особенно в восточных и южных регионах. При этом меняется сам характер энергопотребления: благодаря внедрению современных технологий снижается энергоемкость процессов, но одновременно растет спрос со стороны энергоемких отраслей. Еще одним важным фактором становится активная электрификация промышленного оборудования и бытовых приборов.
Главная задача долгосрочного развития российского ТЭК — надежное обеспечение внутреннего рынка, включая стабильное энергоснабжение регионов, городов и предприятий по доступным ценам. В этом направлении уже сделаны значительные шаги. Так, в декабре 2024 года была принята генеральная схема размещения энергообъектов, согласно которой ввод новых генерирующих мощностей в ближайшие годы вдвое превысит вывод устаревших станций из эксплуатации. Это позволит увеличить совокупную мощность энергосистемы страны на 15%.
Параллельно утверждена энергетическая стратегия, увязывающая модернизацию отрасли с общеэкономическими процессами. Кроме того, достигнута важная цель — Россия полностью обеспечила технологическую независимость в сфере сетевого хозяйства, прекратив reliance на зарубежных поставщиков.
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