Жителей Ишима напугала PR-акция местного агентства ритуальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ишима Тюменской области возмутил рекламный баннер местного салона ритуальных услуг и слоган «Все дороги ведут к нам», который на нем изображен. Об этом горожане рассказали в паблике «Ишим переПодслушано» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас в городе вообще кто-нибудь следит за рекламой, размещаемой на улицах? На границе города и п. Плодопитомник стоит вот такой вот баннер. Кстати, недалеко от стелы „гробика“. Страшно ездить там уже становится. Едешь мимо „гробика“ с карасем, а тут — раз, и все дороги ведут в ритуальное агентство», — сообщил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ним согласилось. «По моему мнению, рекламы ритуальных услуг не должно быть совсем. Ну, или она допустима в мегаполисе, а в нашем маленьком городке и так все прекрасно знают, где расположены организации, оказывающие услуги по погребению. Достаточно скромной вывески на офисе. А уж это: „Все дороги ведут к нам“ — за гранью добра и зла», — заявила Валерия Белова. «Вот эта формулировка — „Все дороги ведут к нам“ — отталкивает. На подсознательном уровне осадок нехороший остается. Уже точно к ним не пойдешь», — отметила Вера Старикова.

В управление ФАС по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на въезде в Ишим установили стелу, похожую на гроб. Чиновники объяснили это особенностями конструкции монумента.

Жителей Ишима возмутил слоган ритуального агентства — «Все дороги ведут к нам» паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте»