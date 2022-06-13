13 июня 2022
12 июня 2022

Губернатор ХМАО запустила реформу правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила реформу окружного правительства Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о проведении реформы в окружном правительстве, которая включает в себя реорганизацию ряда департаментов и служб. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики Югры.

«В ближайшее время планируется ряд решений, направленных на создание и реорганизацию отдельных исполнительных органов автономного округа — заявила Комарова. Среди нововведений:

  • Создание департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО,
  • Объединение департаментов строительства и жилищного коммунального комплекса и энергетики ХМАО,
  • Присоединение службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения к департаменту здравоохранения Югры.

Произошедшие перемены губернатор ХМАО объяснила необходимостью повышения эффективности работы по указанным направлениям. Аппарат губернатора ХМАО уже разрабатывает нормативно-правовые акты, которые необходимы для реорганизации департаментов окружного правительства. В ближайшее время должны быть объявлены руководители новых структур.

Ранее URA.RU сообщало, что, по прогнозам инсайдеров, департамент строительства и ЖКК возглавит экс-заместитель главы Сургута Григорий Невоструев. А департаментом пространственного развития ХМАО руководить будет Виктория Семенова.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о проведении реформы в окружном правительстве, которая включает в себя реорганизацию ряда департаментов и служб. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики Югры. «В ближайшее время планируется ряд решений, направленных на создание и реорганизацию отдельных исполнительных органов автономного округа — заявила Комарова. Среди нововведений: Произошедшие перемены губернатор ХМАО объяснила необходимостью повышения эффективности работы по указанным направлениям. Аппарат губернатора ХМАО уже разрабатывает нормативно-правовые акты, которые необходимы для реорганизации департаментов окружного правительства. В ближайшее время должны быть объявлены руководители новых структур. Ранее URA.RU сообщало, что, по прогнозам инсайдеров, департамент строительства и ЖКК возглавит экс-заместитель главы Сургута Григорий Невоструев. А департаментом пространственного развития ХМАО руководить будет Виктория Семенова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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