Губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила реформу окружного правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о проведении реформы в окружном правительстве, которая включает в себя реорганизацию ряда департаментов и служб. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики Югры.

«В ближайшее время планируется ряд решений, направленных на создание и реорганизацию отдельных исполнительных органов автономного округа — заявила Комарова. Среди нововведений:

Создание департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО,

Объединение департаментов строительства и жилищного коммунального комплекса и энергетики ХМАО,

Присоединение службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения к департаменту здравоохранения Югры.

Произошедшие перемены губернатор ХМАО объяснила необходимостью повышения эффективности работы по указанным направлениям. Аппарат губернатора ХМАО уже разрабатывает нормативно-правовые акты, которые необходимы для реорганизации департаментов окружного правительства. В ближайшее время должны быть объявлены руководители новых структур.

Ранее URA.RU сообщало, что, по прогнозам инсайдеров, департамент строительства и ЖКК возглавит экс-заместитель главы Сургута Григорий Невоструев. А департаментом пространственного развития ХМАО руководить будет Виктория Семенова.