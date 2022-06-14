The Sun: в Лондоне задержали россиянина по подозрению в шпионаже

15 июня 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

В Лондоне арестовали россиянина из-за подозрений в шпионаже Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Великобритании задержали россиянина за то, что он якобы «шпионил» в пользу Москвы. Об этом сообщает британская газета The Sun. «Россиянин находился под наблюдением спецслужб и был арестован, когда он прибыл в [аэропорт] Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», — сообщает источник газеты. По его словам, задержанный подозревается в шпионаже в пользу Москвы. Уточняется, что сейчас россиянин находится в полицейском участке в Лондоне. Ранее в Польше сообщили о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В России раскрыли более полусотни имен журналистов, работавших на Великобританию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Великобритании задержали россиянина за то, что он якобы «шпионил» в пользу Москвы. Об этом сообщает британская газета The Sun. «Россиянин находился под наблюдением спецслужб и был арестован, когда он прибыл в [аэропорт] Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», — сообщает источник газеты. По его словам, задержанный подозревается в шпионаже в пользу Москвы. Уточняется, что сейчас россиянин находится в полицейском участке в Лондоне. Ранее в Польше сообщили о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В России раскрыли более полусотни имен журналистов, работавших на Великобританию.