14 июня 2022

The Sun: в Лондоне задержали россиянина по подозрению в шпионаже

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В Лондоне арестовали россиянина из-за подозрений в шпионаже Фото:

В Великобритании задержали россиянина за то, что он якобы «шпионил» в пользу Москвы. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Россиянин находился под наблюдением спецслужб и был арестован, когда он прибыл в [аэропорт] Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», — сообщает источник газеты. По его словам, задержанный подозревается в шпионаже в пользу Москвы. Уточняется, что сейчас россиянин находится в полицейском участке в Лондоне.

Ранее в Польше сообщили о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В России раскрыли более полусотни имен журналистов, работавших на Великобританию.

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В Великобритании задержали россиянина за то, что он якобы «шпионил» в пользу Москвы. Об этом сообщает британская газета The Sun. «Россиянин находился под наблюдением спецслужб и был арестован, когда он прибыл в [аэропорт] Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны», — сообщает источник газеты. По его словам, задержанный подозревается в шпионаже в пользу Москвы. Уточняется, что сейчас россиянин находится в полицейском участке в Лондоне. Ранее в Польше сообщили о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В России раскрыли более полусотни имен журналистов, работавших на Великобританию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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