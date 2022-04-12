В Польше заявили о задержании российского шпиона

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

В Польше задержали россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в государственной прокуратуре Польши.

«В ходе расследования, которое ведет Управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ», — сообщается на сайте госпрокуратуры Польши.

Сообщается, что обвиняемый собирал информацию о воинских частях, узнавал об их оснащении и расписании. Его временно арестовали на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Польше задержали россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в государственной прокуратуре Польши. «В ходе расследования, которое ведет Управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ», — сообщается на сайте госпрокуратуры Польши. Сообщается, что обвиняемый собирал информацию о воинских частях, узнавал об их оснащении и расписании. Его временно арестовали на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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