В Польше заявили о задержании российского шпиона

12 апреля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Польше задержали россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в государственной прокуратуре Польши. «В ходе расследования, которое ведет Управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ», — сообщается на сайте госпрокуратуры Польши. Сообщается, что обвиняемый собирал информацию о воинских частях, узнавал об их оснащении и расписании. Его временно арестовали на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Польше задержали россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в государственной прокуратуре Польши. «В ходе расследования, которое ведет Управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки РФ», — сообщается на сайте госпрокуратуры Польши. Сообщается, что обвиняемый собирал информацию о воинских частях, узнавал об их оснащении и расписании. Его временно арестовали на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.