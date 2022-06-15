В Киеве заявили, что потери ВСУ в разы превышают оценки США

16 июня 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

В Донбассе и на востоке Украины ежедневно погибает от 200 до 500 украинских солдат. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, депутат Верховной рады Давид Арахамия. Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Украина ежедневно теряет около 100 бойцов в ходе спецоперации. Также, по его словам, от 100 до 300 украинских солдат получают ранения. Давид Арахамия заявил, что каждый день в Донбассе и на востоке Украины погибает от 200 до 500 бойцов ВСУ, передает американский новостной портал Axios. Общее количество раненных и погибших в день может достигать 1000 солдат, добавил он. Также депутат Рады рассказал, что Украина имеет возможность набрать в армию еще два миллиона украинцев. Он уточнил, что украинская армия испытывает только нехватку оружия и боеприпасов. Арахамия отметил, что Россия постепенно устанавливает контроль над территориями в Донбассе. «Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции», — сказал парламентарий. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уже потеряли около 10 тысяч бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Запад уже готов принудить Украину к территориальным уступкам России. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.