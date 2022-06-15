Вузы Перми готовят айтишников, зарабатывающих 100 тысяч в месяц

Одними из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли являются выпускниками ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские технический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ) университеты попали в рейтинг вузов, где готовят одних из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли. Уровень зарплат айтишников, окончивших вузы в 2016—2021 годах, проанализировал портал SuperJob, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«В рейтинг этого года вошли сразу два вуза из Перми. ПГНИУ опустился по показателю средних зарплат выпускников на две строчки за год, с 16-го на 18-е место. Средний размер зарплат выпускников за год вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 110 000 в месяц. ПНИПУ занял в 20-ую строчку, в прошлом году он не попал в рейтинг. В среднем выпускники этого вуза в IT-отрасли получают 100 000 рублей», — отмечают в SuperJob.

Неизменным лидером рейтинга остается Московский физико-технический институт (МФТИ). Его выпускники в среднем зарабатывали в 2021 году 250 000 рублей в месяц (плюс 20 000 рублей за год). На втором месте — МГУ имени Ломоносова, поднявшийся за год на одну ступень вверх, на третьем — Московский государственный технический университет имени Баумана.