15 июня 2022

Вузы Перми готовят айтишников, зарабатывающих 100 тысяч в месяц

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Госуниверситет, виды города. Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет, пермский универ, студенческий кампус
Одними из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли являются выпускниками ПГНИУ Фото:

Пермские технический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ) университеты попали в рейтинг вузов, где готовят одних из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли. Уровень зарплат айтишников, окончивших вузы в 2016—2021 годах, проанализировал портал SuperJob, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«В рейтинг этого года вошли сразу два вуза из Перми. ПГНИУ опустился по показателю средних зарплат выпускников на две строчки за год, с 16-го на 18-е место. Средний размер зарплат выпускников за год вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 110 000 в месяц. ПНИПУ занял в 20-ую строчку, в прошлом году он не попал в рейтинг. В среднем выпускники этого вуза в IT-отрасли получают 100 000 рублей», — отмечают в SuperJob.

Неизменным лидером рейтинга остается Московский физико-технический институт (МФТИ). Его выпускники в среднем зарабатывали в 2021 году 250 000 рублей в месяц (плюс 20 000 рублей за год). На втором месте — МГУ имени Ломоносова, поднявшийся за год на одну ступень вверх, на третьем — Московский государственный технический университет имени Баумана.

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Пермские технический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ) университеты попали в рейтинг вузов, где готовят одних из самых высокооплачиваемых специалистов IT-отрасли. Уровень зарплат айтишников, окончивших вузы в 2016—2021 годах, проанализировал портал SuperJob, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «В рейтинг этого года вошли сразу два вуза из Перми. ПГНИУ опустился по показателю средних зарплат выпускников на две строчки за год, с 16-го на 18-е место. Средний размер зарплат выпускников за год вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 110 000 в месяц. ПНИПУ занял в 20-ую строчку, в прошлом году он не попал в рейтинг. В среднем выпускники этого вуза в IT-отрасли получают 100 000 рублей», — отмечают в SuperJob. Неизменным лидером рейтинга остается Московский физико-технический институт (МФТИ). Его выпускники в среднем зарабатывали в 2021 году 250 000 рублей в месяц (плюс 20 000 рублей за год). На втором месте — МГУ имени Ломоносова, поднявшийся за год на одну ступень вверх, на третьем — Московский государственный технический университет имени Баумана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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