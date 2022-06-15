15 июня 2022

Жители ЯНАО стали реже летать

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, авиарейс, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиалинии, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
В ЯНАО жители стали меньше летать из-за закрытия ряда авианаправлений Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали реже пользоваться услугами авиаперевозчиков. Такие данные опубликовал Центробанк России.

«Годовые темпы прироста цен в сфере услуг в мае уменьшились до 7,79% после 9,52% в апреле. Основной вклад в замедление удорожания услуг в округе внесла динамика цен на авиаперелеты, сложившаяся под влиянием более слабого, чем годом ранее, увеличения спроса на авиаперелеты ввиду закрытия ряда направлений авиасообщения», — говорится в сообщении.

Между тем, из-за укрепления рубля уменьшился темп прироста цен на путевки в Египет. Поездки в ОАЭ стали дешевле, чем в прошлом году.

Авиасообщения были закрыты после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации на Украине. Это были вынужденные действия, которые направлены на демилитаризацию и денацификацию страны.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали реже пользоваться услугами авиаперевозчиков. Такие данные опубликовал Центробанк России. «Годовые темпы прироста цен в сфере услуг в мае уменьшились до 7,79% после 9,52% в апреле. Основной вклад в замедление удорожания услуг в округе внесла динамика цен на авиаперелеты, сложившаяся под влиянием более слабого, чем годом ранее, увеличения спроса на авиаперелеты ввиду закрытия ряда направлений авиасообщения», — говорится в сообщении. Между тем, из-за укрепления рубля уменьшился темп прироста цен на путевки в Египет. Поездки в ОАЭ стали дешевле, чем в прошлом году. Авиасообщения были закрыты после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации на Украине. Это были вынужденные действия, которые направлены на демилитаризацию и денацификацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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