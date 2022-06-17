Два самолета Utair прервали полеты из-за неисправностей

18 июня 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Одному из самолетов пришлось вернуться в аэропорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два самолета ПАО «Авиакомпания «Utair» прервали выполнение полета из-за неисправностей. Информация об этом появилась в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «В московском аэропорту „Внуково“ самолет авиакомпании Utair вернули с предварительного старта из-за неисправности оборудования охлаждения. В Красноярске командир корабля доложил об отказе одной гидросистемы», — указано в сообщении. В итоге борт в Москве самостоятельно зарулил на место стоянки. А вот самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета. Ранее URA.RU рассказывал, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Борт вернулся на место базирования. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Два самолета ПАО «Авиакомпания «Utair» прервали выполнение полета из-за неисправностей. Информация об этом появилась в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «В московском аэропорту „Внуково“ самолет авиакомпании Utair вернули с предварительного старта из-за неисправности оборудования охлаждения. В Красноярске командир корабля доложил об отказе одной гидросистемы», — указано в сообщении. В итоге борт в Москве самостоятельно зарулил на место стоянки. А вот самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета. Ранее URA.RU рассказывал, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Борт вернулся на место базирования.