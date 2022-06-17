17 июня 2022
16 июня 2022

Два самолета Utair прервали полеты из-за неисправностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания utair, авиакомпания ютэйр
Одному из самолетов пришлось вернуться в аэропорт Фото:

Два самолета ПАО «Авиакомпания «Utair» прервали выполнение полета из-за неисправностей. Информация об этом появилась в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

«В московском аэропорту „Внуково“ самолет авиакомпании Utair вернули с предварительного старта из-за неисправности оборудования охлаждения. В Красноярске командир корабля доложил об отказе одной гидросистемы», — указано в сообщении.

В итоге борт в Москве самостоятельно зарулил на место стоянки. А вот самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета.

Ранее URA.RU рассказывал, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Борт вернулся на место базирования.

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Два самолета ПАО «Авиакомпания «Utair» прервали выполнение полета из-за неисправностей. Информация об этом появилась в telegram-канале «AVIAINCIDENT». «В московском аэропорту „Внуково“ самолет авиакомпании Utair вернули с предварительного старта из-за неисправности оборудования охлаждения. В Красноярске командир корабля доложил об отказе одной гидросистемы», — указано в сообщении. В итоге борт в Москве самостоятельно зарулил на место стоянки. А вот самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета. Ранее URA.RU рассказывал, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) у самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Борт вернулся на место базирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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