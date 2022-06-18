Аналитик заявил об уникальном шансе для РФ из-за санкций Запада

Рост спроса на российские энергоносители на Востоке — шанс для России не допустить падения доли экспорта и обогатиться за счет нефтедобывающей отрасли. Такое заявление сделала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.
«Отечественные компании-экспортеры стоят перед задачей перенаправить определенную долю экспорта из-за европейского эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В Европу уходила примерно половина всех российских поставок нефти. Именно этот объем предстоит перенаправить в Азию», — отметила она в беседе с «Ридусом».
Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.
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