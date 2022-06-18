Аналитик заявил об уникальном шансе для РФ из-за санкций Запада

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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
России нужно перенаправить нефтяные продукты в Китай Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Рост спроса на российские энергоносители на Востоке — шанс для России не допустить падения доли экспорта и обогатиться за счет нефтедобывающей отрасли. Такое заявление сделала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

«Отечественные компании-экспортеры стоят перед задачей перенаправить определенную долю экспорта из-за европейского эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В Европу уходила примерно половина всех российских поставок нефти. Именно этот объем предстоит перенаправить в Азию», — отметила она в беседе с «Ридусом».

Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.

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Рост спроса на российские энергоносители на Востоке — шанс для России не допустить падения доли экспорта и обогатиться за счет нефтедобывающей отрасли. Такое заявление сделала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. «Отечественные компании-экспортеры стоят перед задачей перенаправить определенную долю экспорта из-за европейского эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В Европу уходила примерно половина всех российских поставок нефти. Именно этот объем предстоит перенаправить в Азию», — отметила она в беседе с «Ридусом». Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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