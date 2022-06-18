Аналитик заявил об уникальном шансе для РФ из-за санкций Запада

18 июня 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

России нужно перенаправить нефтяные продукты в Китай Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рост спроса на российские энергоносители на Востоке — шанс для России не допустить падения доли экспорта и обогатиться за счет нефтедобывающей отрасли. Такое заявление сделала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. «Отечественные компании-экспортеры стоят перед задачей перенаправить определенную долю экспорта из-за европейского эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В Европу уходила примерно половина всех российских поставок нефти. Именно этот объем предстоит перенаправить в Азию», — отметила она в беседе с «Ридусом». Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Рост спроса на российские энергоносители на Востоке — шанс для России не допустить падения доли экспорта и обогатиться за счет нефтедобывающей отрасли. Такое заявление сделала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. «Отечественные компании-экспортеры стоят перед задачей перенаправить определенную долю экспорта из-за европейского эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В Европу уходила примерно половина всех российских поставок нефти. Именно этот объем предстоит перенаправить в Азию», — отметила она в беседе с «Ридусом». Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.