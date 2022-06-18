18 июня 2022
17 июня 2022

В Тюмени ищут пропавшего 14-летнего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
Подросток ушел из дома 18 июня и не объявился до сих пор Фото:

В Тюмени пропал подросток 14 лет, который 18 июня ушел из дома по улице Иртышской. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мусаев Дмитрий Дмитриевич 2008 года рождения ушел из дома по ул. Иртышской в г. Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Также уточнили, что мальчик плотного телосложения, ростом около 170 см и с короткими светло-русыми волосами.

Последний раз его видели в черной футболке с надписью и рисунком Венома (герой вселенной Marvel), шортах в черно-белую полоску и черных сланцах. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюмени пропал подросток 14 лет, который 18 июня ушел из дома по улице Иртышской. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Мусаев Дмитрий Дмитриевич 2008 года рождения ушел из дома по ул. Иртышской в г. Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Также уточнили, что мальчик плотного телосложения, ростом около 170 см и с короткими светло-русыми волосами. Последний раз его видели в черной футболке с надписью и рисунком Венома (герой вселенной Marvel), шортах в черно-белую полоску и черных сланцах. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...