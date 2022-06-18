В Тюмени ищут пропавшего 14-летнего школьника

19 июня 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома 18 июня и не объявился до сих пор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пропал подросток 14 лет, который 18 июня ушел из дома по улице Иртышской. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Мусаев Дмитрий Дмитриевич 2008 года рождения ушел из дома по ул. Иртышской в г. Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Также уточнили, что мальчик плотного телосложения, ростом около 170 см и с короткими светло-русыми волосами. Последний раз его видели в черной футболке с надписью и рисунком Венома (герой вселенной Marvel), шортах в черно-белую полоску и черных сланцах. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени пропал подросток 14 лет, который 18 июня ушел из дома по улице Иртышской. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая сова-Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Мусаев Дмитрий Дмитриевич 2008 года рождения ушел из дома по ул. Иртышской в г. Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщается в ориентировке. Также уточнили, что мальчик плотного телосложения, ростом около 170 см и с короткими светло-русыми волосами. Последний раз его видели в черной футболке с надписью и рисунком Венома (герой вселенной Marvel), шортах в черно-белую полоску и черных сланцах. Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 102. Также связаться можно с поисковиками — 8-932-32-39-911.