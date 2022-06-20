Челябинский депутат заработал 32 млн на краже питьевой воды

Для работы предприятию не хватало лицензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еткульский районный суд Челябинской области огласил приговор в отношении депутата местного собрания, директора ООО «Еткульский районный водоканал» Александра Быхуна, виновного в незаконной добыче питьевой воды с извлечением дохода в 32 млн рублей. Информацию об этом URA.RU сообщили в суде, уточнив, что приговор не вступил в силу. Прокурор района Александр Ростов подтвердил, что обвиняемый приговорен к штрафу.

«Подсудимый признан виновным по п. „б“ ч. 2 ст. 171 УК РФ („Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере“). Более пяти лет он осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с добычей и доставкой питьевой воды в населенные пункты района без обязательной лицензии, и в результате незаконной эксплуатации скважин извлек доход на сумму 32 млн рублей. По приговору суда обвиняемому назначен штраф в размере 300 тыс. рублей», — рассказал Александр Ростов.

Государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в 50 тысяч рублей. По словам прокурора, приговор изучат на предмет законности, после чего будет решен вопрос с его обжалованием.

Ранее депутат Быхун, который не признал вину в преступлении и в суде отказался от дачи показаний, записывал видеообращение к генпрокурору РФ. Он жаловался на то, что его хотят очернить политические оппоненты и заявлял, что обеспечивал население водой.

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