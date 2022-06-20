В Перми разрешили достроить высотку, которую ждут сотни дольщиков

Для достройки ЖК «Весна» осталось найти подрядчика (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проект достройки дома по ул. Переселенческая, 98 в Перми прошел госэкспертизу. После утверждения стоимости работ начнется поиск подрядчика, сообщили в минстрое Пермского края.

«Госэкспертиза одобрила проект на достройку дома по ул. Переселенческая, 98. Таким образом, проекты всех трех домов ЖК „Весна“ получили положительные заключения госэкспертизы. Квартиры ожидают 398 участников долевого строительства», — говорится в telegram-канале министерства.

ЖК «Весна» начинала строить группа компаний «Камская долина», которая в 2018 году была признана банкротом. У застройщика осталось несколько незавершенных домов, в том числе на ул. Углеуральской, 25, ул. Переселенческой, 98 и ул. Переселенческой, 100. Как рассказывало URA.RU, в феврале 2022 года бывшего топ-менеджера «Камской долины» Алевтину Романову осудили на пять лет лишения свободы. Она, чтобы расплатиться с кредиторами, продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании.