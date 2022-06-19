В мэрии Сургута сделали заявление о погибшем подростке

Подросток скончался во время празднования Сабантуя (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэрия Сургута выразила соболезнования семье и близким умершего во время празднования Сабантуя подростка. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики городской администрации.

«Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего 19 июня в Сургуте подростка. Это огромная трагедия и невосполнимая утрата», — заявили в мэрии. Там также обозначили, что пока нет официально подтвержденных версий о причинах произошедшей смерти школьника. Речь идет о большой человеческой утрате, здесь недопустимы спекуляции и домыслы. «Пока нет оснований утверждать или подтверждать какую-либо из озвученных в СМИ гипотез. Причина и обстоятельства смерти подростка могут быть установлены только после комплекса экспертиз, проводимых правоохранительными органами», — добавили в мэрии Сургута.

В городской администрации утверждают, что во время празднования Сабантуя были учтены все требования при проведении массовых мероприятий. В том числе дежурила бригада отделения скорой медицинской помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во время празднования Сабантуя умер 13-летний мальчик. По одной из версий, смерть могла наступить из-за аллергической реакции после того, как он съел плов на празднике.