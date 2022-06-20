20 июня 2022

Экс-следователи челябинского СК попытались выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Дмитрию Зыкову. Челябинск , клетка, решетка, суд, зыков дмитрий
Дмитрий Зыков по-прежнему считает, что защищал себя и одного из участников драки Фото:
новость из сюжета
Скандал в СКР по Челябинской области

Челябинский облсуд оставил под стражей бывших следователей регионального следственного управления СК России Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска Владимира Гончарова. Их адвокаты просили изменить меру пресечения на менее мягкую, сообщил URA.RU адвокат родных погибшего Георгий Краснов.

«Зыков и Зубков оставлены в СИЗО, их адвокаты просили изменить меру пресечения. Решение суда первой инстанции вступило в силу», — рассказал Георгий Краснов.

Ранее по решению Центрального районного суда бывшие следователи Зыков и Зубков отправлены под стражу в связи с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Они ввязались в пьяную драку и нанесли смертельные травмы 31-летнему жителю Копейска Владимиру Гончарову. При этом их адвокаты заявили о завышенной квалификации, заявляя, что следователи спасали другого пострадавшего в драке и были вынуждены обороняться от участников конфликта, в том числе — от потерпевшего. После этого появилось полное видео драки, где показано, то что фактически следователи не были в состоянии самообороны. Следственные органы информацию официально не комментировали.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинский облсуд оставил под стражей бывших следователей регионального следственного управления СК России Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска Владимира Гончарова. Их адвокаты просили изменить меру пресечения на менее мягкую, сообщил URA.RU адвокат родных погибшего Георгий Краснов. «Зыков и Зубков оставлены в СИЗО, их адвокаты просили изменить меру пресечения. Решение суда первой инстанции вступило в силу», — рассказал Георгий Краснов. Ранее по решению Центрального районного суда бывшие следователи Зыков и Зубков отправлены под стражу в связи с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Они ввязались в пьяную драку и нанесли смертельные травмы 31-летнему жителю Копейска Владимиру Гончарову. При этом их адвокаты заявили о завышенной квалификации, заявляя, что следователи спасали другого пострадавшего в драке и были вынуждены обороняться от участников конфликта, в том числе — от потерпевшего. После этого появилось полное видео драки, где показано, то что фактически следователи не были в состоянии самообороны. Следственные органы информацию официально не комментировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...