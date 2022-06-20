Экс-следователи челябинского СК попытались выйти из СИЗО

Дмитрий Зыков по-прежнему считает, что защищал себя и одного из участников драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

Челябинский облсуд оставил под стражей бывших следователей регионального следственного управления СК России Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска Владимира Гончарова. Их адвокаты просили изменить меру пресечения на менее мягкую, сообщил URA.RU адвокат родных погибшего Георгий Краснов.

«Зыков и Зубков оставлены в СИЗО, их адвокаты просили изменить меру пресечения. Решение суда первой инстанции вступило в силу», — рассказал Георгий Краснов.

Ранее по решению Центрального районного суда бывшие следователи Зыков и Зубков отправлены под стражу в связи с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Они ввязались в пьяную драку и нанесли смертельные травмы 31-летнему жителю Копейска Владимиру Гончарову. При этом их адвокаты заявили о завышенной квалификации, заявляя, что следователи спасали другого пострадавшего в драке и были вынуждены обороняться от участников конфликта, в том числе — от потерпевшего. После этого появилось полное видео драки, где показано, то что фактически следователи не были в состоянии самообороны. Следственные органы информацию официально не комментировали.