О поздравлении президента Владимира Путина сообщили в КГУ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем бывшую заведующую лабораториями кафедры общей химии Курганского машиностроительного института Марию Чистякову. Данная информация была размещена 22 июня на сайте Курганского государственного университета, который является преемником КМИ.

«18 июня 2022 года Чистяковой Марии Петровне, бывшей заведующей лабораториями кафедры общей химии Курганского машиностроительного института, исполнилось 100 лет! С этой знаменательной датой Марию Петровну поздравили: президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и лично — военный комиссар Курганской области, председатель Совета ветеранов и социальные службы», — указано в сообщении.

В июне 1941 года Чистякова окончила Ивановский химико-технологический техникум по специальности «химик-технолог». 22 июня 1941 года ее направили на Тейковский хлопчатобумажный комбинат, где она проработала всю Великую Отечественную войну. В Кургане Чистякова заведовала лабораториями кафедры общей химии КМИ с 1965 года по 1977 год.

Коллеги по университету отметили, что для Чистяковой были характерны железная самодисциплина, ответственность в любом деле и доброе отношение к людям. «Университет поздравляет Марию Петровну, желает ей благополучия, любви, уважения и заботы родных и отличного самочувствия», — добавили в вузе.

Мария Чистякова за работой Фото: сайт Курганской государственного университета