Новые структуры правительства ХМАО начнут работу ориентировочно в августе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Реформа окружного правительства, которую запустила губернатор Югры Наталья Комарова, завершится лишь к концу лета. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Решения об объединении департаментов строительства и жилищного коммунального комплекса и создании департамента пространственного развития и архитектуры приняты губернатором [Югры Натальей Комаровой]. Но чтобы новые структуры заработали — нужно время. Июль уйдет на оформление документов и перевод сотрудников. А уведомить сотрудников необходимо за два месяца до начала реорганизации. До этого времени все останется на своих местах», — сообщил инсайдер.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО запустила реформу окружного правительства. Помимо создания департаментов строительства и ЖКК и департамента пространственного развития и архитектуры, реорганизация коснулась и служба контроля и надзора в сфере здравоохранения.