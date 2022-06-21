21 июня 2022
20 июня 2022

Реформа правительства ХМАО затянется до конца лета. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, правительство хмао, табличка
Новые структуры правительства ХМАО начнут работу ориентировочно в августе Фото:

Реформа окружного правительства, которую запустила губернатор Югры Наталья Комарова, завершится лишь к концу лета. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Решения об объединении департаментов строительства и жилищного коммунального комплекса и создании департамента пространственного развития и архитектуры приняты губернатором [Югры Натальей Комаровой]. Но чтобы новые структуры заработали — нужно время. Июль уйдет на оформление документов и перевод сотрудников. А уведомить сотрудников необходимо за два месяца до начала реорганизации. До этого времени все останется на своих местах», — сообщил инсайдер.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО запустила реформу окружного правительства. Помимо создания департаментов строительства и ЖКК и департамента пространственного развития и архитектуры, реорганизация коснулась и служба контроля и надзора в сфере здравоохранения.

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Реформа окружного правительства, которую запустила губернатор Югры Наталья Комарова, завершится лишь к концу лета. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Решения об объединении департаментов строительства и жилищного коммунального комплекса и создании департамента пространственного развития и архитектуры приняты губернатором [Югры Натальей Комаровой]. Но чтобы новые структуры заработали — нужно время. Июль уйдет на оформление документов и перевод сотрудников. А уведомить сотрудников необходимо за два месяца до начала реорганизации. До этого времени все останется на своих местах», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО запустила реформу окружного правительства. Помимо создания департаментов строительства и ЖКК и департамента пространственного развития и архитектуры, реорганизация коснулась и служба контроля и надзора в сфере здравоохранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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