Путин повысил в звании генералов Росгвардии

Владимир Путин присвоил новые звания Юрию Котову и Александру Решетникову
Президент России Владимир Путин присвоил новые звания генералам Росгвардии Юрию Котову и Александру Решетникову. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ о присвоении воинских званий военнослужащим войск национальной гвардии РФ. Присвоить звание генерал-лейтенанта Котову Юрию Федоровичу, звание генерал-майора Решетникову Александру Владимировичу», — говорится в тексте указа Путина.
По информации «Вести.ру», Юрий Котов был охранником первого президента России Бориса Ельцина. Он помогал Ельцину залезть на танк во время августовского путча в 1991 году.
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