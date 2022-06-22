Путин повысил в звании генералов Росгвардии

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин присвоил новые звания Юрию Котову и Александру Решетникову Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил новые звания генералам Росгвардии Юрию Котову и Александру Решетникову. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ о присвоении воинских званий военнослужащим войск национальной гвардии РФ. Присвоить звание генерал-лейтенанта Котову Юрию Федоровичу, звание генерал-майора Решетникову Александру Владимировичу», — говорится в тексте указа Путина.

По информации «Вести.ру», Юрий Котов был охранником первого президента России Бориса Ельцина. Он помогал Ельцину залезть на танк во время августовского путча в 1991 году.

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Президент России Владимир Путин присвоил новые звания генералам Росгвардии Юрию Котову и Александру Решетникову. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ о присвоении воинских званий военнослужащим войск национальной гвардии РФ. Присвоить звание генерал-лейтенанта Котову Юрию Федоровичу, звание генерал-майора Решетникову Александру Владимировичу», — говорится в тексте указа Путина. По информации «Вести.ру», Юрий Котов был охранником первого президента России Бориса Ельцина. Он помогал Ельцину залезть на танк во время августовского путча в 1991 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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