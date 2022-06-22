22 июня 2022

Жители ХМАО в соцсетях скорбят о смерти Юрия Шатунова. «Невосполнимая утрата»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Певцу было 48 лет Фото:

Югорчане массово выражают соболезнования в связи со смертью солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Эмоциями они делятся в соцсетях.

«Если бы ни суды с Разиным, возможно, до сих пор жил бы. Для всех — невосполнимая утрата! Его голос будет долго звучать», — сообщила в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» Оксана Дмитриева. «Шатунов — это безбашенное детство и юность 90-х, когда на стене висели постеры Шатунова, Цоя, Высоцкого», — написала Анна Черкасова в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Не верится, что его нет. Ведь я выросла на его песнях», — поделилась Надежда Степанова в паблике «ЧП в Нижневартовске».

Часть пользователей шокирована известием о смерти артиста. В комментариях к постам о кончине Шатунова жители ХМАО также цитируют его песни и пишут, что «ушла эпоха».

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Певцу было 48 лет.

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Югорчане массово выражают соболезнования в связи со смертью солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Эмоциями они делятся в соцсетях. «Если бы ни суды с Разиным, возможно, до сих пор жил бы. Для всех — невосполнимая утрата! Его голос будет долго звучать», — сообщила в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» Оксана Дмитриева. «Шатунов — это безбашенное детство и юность 90-х, когда на стене висели постеры Шатунова, Цоя, Высоцкого», — написала Анна Черкасова в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Не верится, что его нет. Ведь я выросла на его песнях», — поделилась Надежда Степанова в паблике «ЧП в Нижневартовске». Часть пользователей шокирована известием о смерти артиста. В комментариях к постам о кончине Шатунова жители ХМАО также цитируют его песни и пишут, что «ушла эпоха». О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Певцу было 48 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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