Жители ХМАО в соцсетях скорбят о смерти Юрия Шатунова. «Невосполнимая утрата»

23 июня 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Певцу было 48 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорчане массово выражают соболезнования в связи со смертью солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Эмоциями они делятся в соцсетях. «Если бы ни суды с Разиным, возможно, до сих пор жил бы. Для всех — невосполнимая утрата! Его голос будет долго звучать», — сообщила в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» Оксана Дмитриева. «Шатунов — это безбашенное детство и юность 90-х, когда на стене висели постеры Шатунова, Цоя, Высоцкого», — написала Анна Черкасова в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Не верится, что его нет. Ведь я выросла на его песнях», — поделилась Надежда Степанова в паблике «ЧП в Нижневартовске». Часть пользователей шокирована известием о смерти артиста. В комментариях к постам о кончине Шатунова жители ХМАО также цитируют его песни и пишут, что «ушла эпоха». О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Певцу было 48 лет. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Югорчане массово выражают соболезнования в связи со смертью солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Эмоциями они делятся в соцсетях. «Если бы ни суды с Разиным, возможно, до сих пор жил бы. Для всех — невосполнимая утрата! Его голос будет долго звучать», — сообщила в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте» Оксана Дмитриева. «Шатунов — это безбашенное детство и юность 90-х, когда на стене висели постеры Шатунова, Цоя, Высоцкого», — написала Анна Черкасова в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «Не верится, что его нет. Ведь я выросла на его песнях», — поделилась Надежда Степанова в паблике «ЧП в Нижневартовске». Часть пользователей шокирована известием о смерти артиста. В комментариях к постам о кончине Шатунова жители ХМАО также цитируют его песни и пишут, что «ушла эпоха». О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Певцу было 48 лет.