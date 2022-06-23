Волонтеры переживали, как к ним отнесутся люди, которым пришлось бежать из Украины и Донбасса в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Волонтеры ООО «Газпром добыча Надым», которые помогали беженцам с Украины и Донбасса на территории Белгорода, рассказали, как бежавшие от обстрелов ВСУ люди, отнеслись к помощи россиян. По словам начальника службы по связям с общественностью и СМИ Андрея Андреева, они были напуганы и не понимали, как жить дальше.

«Когда мы приехали в первый раз в марте у нас были смешанные чувства. Было страшно, как нас воспримут, но нас приняли очень хорошо. Многие люди были напуганы и не хотели говорить на камеру, потому что боялись ВСУ и надеялись вернуться домой. Во второй раз, когда приехали в мае — такого не было. Некоторые уже смирились с ситуацией и готовились к жизни в России», — рассказал URA.RU Андреев.

Собеседник агентства поделился, что коллективу организации суммарно удалось собрать около 9 миллионов рублей, которые были потрачены на помощь для жителей Донбасса и Украины. «Очень многие попали туда без одежды, некоторые бежали в теплых вещах. В палаточном городке среди остальных было много детей, пожилых людей и маломобильных граждан», — уточнил он.

Для людей была куплена одежда, предметы первой необходимости и важные для комфорта бытовые предметы. Коллектив организации предоставил эвакуированным гражданам стиральную машину, стулья, сушилки для белья, мыльницы, прищепки и школьные принадлежности для детей. «В первый раз, когда ехали, ориентировались на рекомендации спасательных организаций. Во второй раз, мы уже сами понимали, что людям нужно», — добавил Андреев.

Сейчас организация продолжает помогать беженцам дистанционно. Волонтеры на связи со спасателями, которые сообщают в чем, нуждаются эвакуированные граждане Украины. «Когда я показывал отчетную презентацию о поездке, мне было очень сложно говорить обо всем этом. Тяжело было закончить выступление, вспоминая детей и людей, которые пережили такие события в жизни. После поездки я понял, что нужно ценить то, что у тебя есть», — резюмировал собеседник агентства.

Жителей Донбасса и Украины эвакуировали на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия со стороны России не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ на протяжении восьми лет.

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