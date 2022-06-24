24 июня 2022

В одном из районов Екатеринбурга запретили продавать алкоголь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй Фото:

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге запретили продажу алкоголя 25 июня во время празднования Сабантуя. Соответствующее постановление появилось на входе в магазины, передает корреспондент URA.RU.

«В целях поддержки и развития культурных традиций и народных обычаев […] постановляю установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения мероприятия, а также на проспекте Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова 25 июня с 9:00 до 21:00 часов», — говорится в сообщении.

В Преображенском парке в Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. Гостей мероприятия приехали поздравить первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, организаторы подготовили большую концертную программу. На празднике ожидается более 40 тысяч гостей.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге запретили продажу алкоголя 25 июня во время празднования Сабантуя. Соответствующее постановление появилось на входе в магазины, передает корреспондент URA.RU. «В целях поддержки и развития культурных традиций и народных обычаев […] постановляю установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения мероприятия, а также на проспекте Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова 25 июня с 9:00 до 21:00 часов», — говорится в сообщении. В Преображенском парке в Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. Гостей мероприятия приехали поздравить первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, организаторы подготовили большую концертную программу. На празднике ожидается более 40 тысяч гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...