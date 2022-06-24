В одном из районов Екатеринбурга запретили продавать алкоголь. Фото

25 июня 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В микрорайоне Академический в Екатеринбурге запретили продажу алкоголя 25 июня во время празднования Сабантуя. Соответствующее постановление появилось на входе в магазины, передает корреспондент URA.RU. «В целях поддержки и развития культурных традиций и народных обычаев […] постановляю установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения мероприятия, а также на проспекте Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова 25 июня с 9:00 до 21:00 часов», — говорится в сообщении. В Преображенском парке в Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. Гостей мероприятия приехали поздравить первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, организаторы подготовили большую концертную программу. На празднике ожидается более 40 тысяч гостей. Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге запретили продажу алкоголя 25 июня во время празднования Сабантуя. Соответствующее постановление появилось на входе в магазины, передает корреспондент URA.RU. «В целях поддержки и развития культурных традиций и народных обычаев […] постановляю установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения мероприятия, а также на проспекте Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Чкалова 25 июня с 9:00 до 21:00 часов», — говорится в сообщении. В Преображенском парке в Академическом проходит праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. Гостей мероприятия приехали поздравить первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, организаторы подготовили большую концертную программу. На празднике ожидается более 40 тысяч гостей.