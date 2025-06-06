В Екатеринбурге изменят работу метро 7 и 8 июня из-за мотофестиваля «Движение». Один павильон будет закрыт на вход, а другой — на выход, рассказали в пресс-службе подземки.
«7 июня с 10:00 до 20:00 и 8 июня с 10:00 до 18:00. Выход пассажиров со станции „Площадь 1905 года“ будет осуществляться с павильона №1 (со стороны администрации города), а вход с павильона №2 (со стороны театра Эстрады)», — пояснили там.
Ради фестиваля «Движения» в Екатеринбурге также перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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