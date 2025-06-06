В Екатеринбурге изменят работу метро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения коснутся двух павильонов подземки
Изменения коснутся двух павильонов подземки Фото:
новость из сюжета
Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

В Екатеринбурге изменят работу метро 7 и 8 июня из-за мотофестиваля «Движение». Один павильон будет закрыт на вход, а другой — на выход, рассказали в пресс-службе подземки.

«7 июня с 10:00 до 20:00 и 8 июня с 10:00 до 18:00. Выход пассажиров со станции „Площадь 1905 года“ будет осуществляться с павильона №1 (со стороны администрации города), а вход с павильона №2 (со стороны театра Эстрады)», — пояснили там.

Ради фестиваля «Движения» в Екатеринбурге также перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге изменят работу метро 7 и 8 июня из-за мотофестиваля «Движение». Один павильон будет закрыт на вход, а другой — на выход, рассказали в пресс-службе подземки. «7 июня с 10:00 до 20:00 и 8 июня с 10:00 до 18:00. Выход пассажиров со станции „Площадь 1905 года“ будет осуществляться с павильона №1 (со стороны администрации города), а вход с павильона №2 (со стороны театра Эстрады)», — пояснили там. Ради фестиваля «Движения» в Екатеринбурге также перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...