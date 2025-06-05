Операцию по вызволению малыша из раскаленной до 50 градусов машины устроили в Серове

В Серове (Свердловская область) 2 июня медики, пожарные и полицейские устроили спецоперацию по вызволению годовалого малыша из раскаленной до 50 градусов машины. Там его оставила мать, а вернувшись, не смогла открыть заблокированный автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Диспетчер Лариса Заславович отправила на место ЧП бригаду службы „03“. Водитель Игорь Ибраев оперативно доставил медиков в пункт назначения», — пояснили там. На тот момент на месте уже были полиция и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой.
Прибывшим спасателям мать не сразу разрешила разбить окно автомобиля. Пока машину пытались открыть, медики старались успокоить напуганного малыша через стекло. После безуспешных попыток открыть машину специалисты разбили окно и достали ребенка.
Малыш был в стрессовом состоянии и сильно страдал от жажды — он выпил почти бутылку воды. Фельдшеры оказали ему необходимую помощь и передали ребенка матери.
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