05 июня 2025

Операцию по вызволению малыша из раскаленной до 50 градусов машины устроили в Серове

В Серове спасатели вытащили малыша из раскаленной до 50 градусов машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Тревожный вызов пришел на станцию скорой помощи Серовской горбольницы
Тревожный вызов пришел на станцию скорой помощи Серовской горбольницы Фото:

В Серове (Свердловская область) 2 июня медики, пожарные и полицейские устроили спецоперацию по вызволению годовалого малыша из раскаленной до 50 градусов машины. Там его оставила мать, а вернувшись, не смогла открыть заблокированный автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Диспетчер Лариса Заславович отправила на место ЧП бригаду службы „03“. Водитель Игорь Ибраев оперативно доставил медиков в пункт назначения», — пояснили там. На тот момент на месте уже были полиция и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой.

Прибывшим спасателям мать не сразу разрешила разбить окно автомобиля. Пока машину пытались открыть, медики старались успокоить напуганного малыша через стекло. После безуспешных попыток открыть машину специалисты разбили окно и достали ребенка.

Малыш был в стрессовом состоянии и сильно страдал от жажды — он выпил почти бутылку воды. Фельдшеры оказали ему необходимую помощь и передали ребенка матери.

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В Серове (Свердловская область) 2 июня медики, пожарные и полицейские устроили спецоперацию по вызволению годовалого малыша из раскаленной до 50 градусов машины. Там его оставила мать, а вернувшись, не смогла открыть заблокированный автомобиль, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Диспетчер Лариса Заславович отправила на место ЧП бригаду службы „03“. Водитель Игорь Ибраев оперативно доставил медиков в пункт назначения», — пояснили там. На тот момент на месте уже были полиция и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой. Прибывшим спасателям мать не сразу разрешила разбить окно автомобиля. Пока машину пытались открыть, медики старались успокоить напуганного малыша через стекло. После безуспешных попыток открыть машину специалисты разбили окно и достали ребенка. Малыш был в стрессовом состоянии и сильно страдал от жажды — он выпил почти бутылку воды. Фельдшеры оказали ему необходимую помощь и передали ребенка матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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