Штормовое предупреждение объявили из-за пожаров в Свердловской области

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Чрезвычайный режим объявлен на несколько дней
Чрезвычайный режим объявлен на несколько дней Фото:

В Свердловской области синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность на несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

«6-7 июня местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 8-9 июня местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили там.

Начиная с 7 июня в Екатеринбурге ожидается температура не ниже +27 градусов. Жаркая погода отступит только под конец следующей недели.

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В Свердловской области синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность на несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре. «6-7 июня местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 8-9 июня местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили там. Начиная с 7 июня в Екатеринбурге ожидается температура не ниже +27 градусов. Жаркая погода отступит только под конец следующей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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