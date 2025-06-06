Штормовое предупреждение объявили из-за пожаров в Свердловской области

Чрезвычайный режим объявлен на несколько дней
В Свердловской области синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность на несколько дней. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
«6-7 июня местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 8-9 июня местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили там.
Начиная с 7 июня в Екатеринбурге ожидается температура не ниже +27 градусов. Жаркая погода отступит только под конец следующей недели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!