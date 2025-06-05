Свердловчане массово переезжают жить на «уральскую рублеву»: что их там привлекает

Население Сысертского округа, который негласно зовется «уральской рублевкой» из-за обилия коттеджей состоятельных свердловчан (там живет даже врио губернатора Денис Паслер), по итогам 2024 года увеличилось на 1,4 тысячи человек и составило 66,4 тысячи жителей. Об этом URA.RU сообщил мэр округа Дмитрий Нисковских, рассказывая о развитии территории.
«Сысерть — это огромная территория, по площади больше, чем Екатеринбург и Челябинск вместе взятые <...> В округе 38 населенных пунктов, и наша численность населения растет. На 1 января 2025 года у нас численность [населения] — 66,4 тысячи человек, то есть за год она увеличилась на 1,4 тысячи», — отметил он.
Глава округа добавил, что за последние три года на территории муниципалитета было введено в эксплуатацию более 100 предприятий промышленного и логистического профиля, общий объем новых площадей составил около 240 тысяч квадратных метров. По его данным, уровень безработицы в округе составляет 0,2%. По итогам прошлого года средняя зарплата здесь приблизилась к 75 тысячам рублей, почти догнав среднеобластной показатель.
Учитывая, что в округе растет население и число рабочих мест, власти всерьез задумываются о транспортном вопросе. Главным проектом для развития округа Нисковских назвал пассажирское железнодорожное сообщение между Сысертью и Екатеринбургом. «Ключевой проект, который бы изменил развитие нашего города и улучшил транспортную связанность с Екатеринбургом — это все-таки железнодорожное сообщение. Эта ветка позволит решить вопрос доставки трудовых ресурсов к нашим логистическим точкам развития», — сказал Нисковских.
Он добавил, что до Сысерти проложены промышленные железнодорожные пути — время следования от Екатеринбурга составляет около 40 минут. Но для запуска пассажирского сообщения эти пути нужно модернизировать. По словам главы округа, для реализации проекта нужны комплексное политическое решение и новые источники финансирования.
Нисковских отметил и развитие сельского хозяйства в округе, уделив особое внимание производству ягод. В частности, он указал на потенциал винодельческой отрасли. «Мы производим жимолость, ягоды крыжовника вплоть до изготовления в перспективе ягодных вин для локального продукта, связанного с туризмом», — поделился глава Сысерти.
Большую роль в жизни округа играет Агентство развития Сысерти. Оно, в частности, известно по фестивалю «Лето на заводе», который проводится здесь каждый год. Авторы проекта и участники — неравнодушные сысертчане. «Это такой институт мягкой силы, который общается и с бизнесом и с жителями и, в том числе, сам является источником каких-то интересных хороших предложений посвященных именно стратегическому развитию города и направлению креативной экономики. Ребята почувствовали, увидели, сформулировали и, по сути дела, создали с нуля креативный кластер, который объединяет неравнодушных к Сысерти людей. Это и архитекторы, и дизайнеры, и фотографы... Агентство помогает нам писать заявки, чтобы мы могли участвовать в конкурсах по комфортной городской среде, развитию малых городов. Мы выиграем благодаря этому неформальному сотрудничеству», — поделился опытом Нисковских.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость участков в Сысертском округе за пять лет выросла в несколько раз. Если в 2020-м «сотка» земли стоила 100 тысяч рублей, то сейчас дешевле 300 тысяч не найти.
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