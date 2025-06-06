Свердловскую область накроет опасный воздух

В Свердловской области с вечера 6 июня по вечер 11-го числа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.
«С 20 часов 06 июня до 20 часов 11 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пояснили там.
Ранее синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность из-за пожаров на Среднем Урале. Она продлится с 6 по 9 июня.
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