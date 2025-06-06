Свердловскую область накроет опасный воздух

Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Атмосферное загрязнение прогнозируют с 6 по 11 июня
Атмосферное загрязнение прогнозируют с 6 по 11 июня Фото:

В Свердловской области с вечера 6 июня по вечер 11-го числа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.

«С 20 часов 06 июня до 20 часов 11 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пояснили там.

Ранее синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность из-за пожаров на Среднем Урале. Она продлится с 6 по 9 июня.

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В Свердловской области с вечера 6 июня по вечер 11-го числа объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра. «С 20 часов 06 июня до 20 часов 11 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пояснили там. Ранее синоптики объявили высокую и чрезвычайную пожарную опасность из-за пожаров на Среднем Урале. Она продлится с 6 по 9 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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