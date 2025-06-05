Цены на морковь взлетели в Свердловской области

В Свердловской области средняя стоимость килограмма моркови достигла 77,18 рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.
В период с 26 мая по 2 июня морковь подорожала на 8,67%. Еще неделю назад она стоила 71,02 рубля в среднем. Кроме того, значительно подорожали яблоки — на 4,22% до 175,79 рубля в среднем, свекла стала дороже на 4,21%, ее средняя цена достигла 88,24 рубля.
Капуста за неделю подешевела на 5,28% — до 73,98 рубля, огурцы — на 1,84% до 126,04 рубля в среднем, лук — на 1,04% до 72,65 рубля. Помидоры стали стоить 218,26 рубля (-5,27%), бананы продавали за 166,69 рубля в среднем (-4,29%).
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