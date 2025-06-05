05 июня 2025

Цены на морковь взлетели в Свердловской области

Морковь подорожала на 8,67% за неделю в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм моркови в среднем стал стоить 77,18 рубля
Килограмм моркови в среднем стал стоить 77,18 рубля Фото:

В Свердловской области средняя стоимость килограмма моркови достигла 77,18 рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат. 

В период с 26 мая по 2 июня морковь подорожала на 8,67%. Еще неделю назад она стоила 71,02 рубля в среднем. Кроме того, значительно подорожали яблоки — на 4,22% до 175,79 рубля в среднем, свекла стала дороже на 4,21%, ее средняя цена достигла 88,24 рубля. 

Капуста за неделю подешевела на 5,28% — до 73,98 рубля, огурцы — на 1,84% до 126,04 рубля в среднем, лук — на 1,04% до 72,65 рубля. Помидоры стали стоить 218,26 рубля (-5,27%), бананы продавали за 166,69 рубля в среднем (-4,29%).

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В Свердловской области средняя стоимость килограмма моркови достигла 77,18 рублей. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.  В период с 26 мая по 2 июня морковь подорожала на 8,67%. Еще неделю назад она стоила 71,02 рубля в среднем. Кроме того, значительно подорожали яблоки — на 4,22% до 175,79 рубля в среднем, свекла стала дороже на 4,21%, ее средняя цена достигла 88,24 рубля.  Капуста за неделю подешевела на 5,28% — до 73,98 рубля, огурцы — на 1,84% до 126,04 рубля в среднем, лук — на 1,04% до 72,65 рубля. Помидоры стали стоить 218,26 рубля (-5,27%), бананы продавали за 166,69 рубля в среднем (-4,29%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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