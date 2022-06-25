ВКС РФ одним ударом уничтожили 80 польских наемников в ДНР

Российские войска нанесли удар по заводу «Мегатекс», сообщается в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России уничтожили до 80 польских наемников на заводе «Мегатекс» в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Российские ВКС нанесли удар по корпусам завода „Мегатекс“ в Константиновке. Уничтожено до 80 польских наемников», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин в качестве ее основной цели заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также защиту жителей Донбасса.

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