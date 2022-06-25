РБК: важный научный проект в ЯНАО резко подорожал

Удорожание связано с расширением проекта и увеличением стоимости стройматериалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект строительства научной станции «Снежинка» подорожал в 2,5 раза. Об удорожании аналога международной космической станции в Арктике сообщает РБК.

«Стоимость проекта строительства международной арктической станции „Снежинка“ на Ямале выросла в два с половиной раза, до 5,6 млрд рублей», — сообщает РБК. Издание ссылается на письмо замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которое он отправил в правительство.

Изменение стоимости проекта произошло в связи с расширением площадей и ростом цен на строительные материалы и оборудование. Впрочем, стоимость может быть скорректирована в сторону уменьшения, по мере развития проекта. Сейчас финансирование проекта идет за счет средств федерального бюджета, в будущем не исключается вхождение в проект крупных корпораций.

На «Снежинке» ученые могут проводить исследования водородной энергетики, вечной мерзлоты, работы по сокращению углеродного следа и другие. Россия заинтересована в прорывных исследованиях в Арктике, и «Снежинка» внесет свой вклад в изучение высоких широт.

Ранее URA.RU рассказало что арктическая станция «Снежинка» может стать аналогом МКС. Строительство станции начнется в 2023 году.