РБК: важный научный проект в ЯНАО резко подорожал

Проект строительства научной станции «Снежинка» подорожал в 2,5 раза. Об удорожании аналога международной космической станции в Арктике сообщает РБК.
«Стоимость проекта строительства международной арктической станции „Снежинка“ на Ямале выросла в два с половиной раза, до 5,6 млрд рублей», — сообщает РБК. Издание ссылается на письмо замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которое он отправил в правительство.
Изменение стоимости проекта произошло в связи с расширением площадей и ростом цен на строительные материалы и оборудование. Впрочем, стоимость может быть скорректирована в сторону уменьшения, по мере развития проекта. Сейчас финансирование проекта идет за счет средств федерального бюджета, в будущем не исключается вхождение в проект крупных корпораций.
На «Снежинке» ученые могут проводить исследования водородной энергетики, вечной мерзлоты, работы по сокращению углеродного следа и другие. Россия заинтересована в прорывных исследованиях в Арктике, и «Снежинка» внесет свой вклад в изучение высоких широт.
Ранее URA.RU рассказало что арктическая станция «Снежинка» может стать аналогом МКС. Строительство станции начнется в 2023 году.
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Проект строительства научной станции «Снежинка» подорожал в 2,5 раза. Об удорожании аналога международной космической станции в Арктике сообщает РБК. «Стоимость проекта строительства международной арктической станции „Снежинка“ на Ямале выросла в два с половиной раза, до 5,6 млрд рублей», — сообщает РБК. Издание ссылается на письмо замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которое он отправил в правительство. Изменение стоимости проекта произошло в связи с расширением площадей и ростом цен на строительные материалы и оборудование. Впрочем, стоимость может быть скорректирована в сторону уменьшения, по мере развития проекта. Сейчас финансирование проекта идет за счет средств федерального бюджета, в будущем не исключается вхождение в проект крупных корпораций. На «Снежинке» ученые могут проводить исследования водородной энергетики, вечной мерзлоты, работы по сокращению углеродного следа и другие. Россия заинтересована в прорывных исследованиях в Арктике, и «Снежинка» внесет свой вклад в изучение высоких широт. Ранее URA.RU рассказало что арктическая станция «Снежинка» может стать аналогом МКС. Строительство станции начнется в 2023 году.