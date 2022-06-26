МВД ЛНР: иностранные наемники массово бегут из Северодонецка

26 июня 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Наемники берут с собой все самое необходимое и убегают из города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники сбегают из Северодонецка после того, как туда зашли российские войска. Такой информацией поделился помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение, и на себе несли только то, что могли», — отметил он в беседе с ТАСС. Киселев уточнил, что наемники покидали территорию по ночам, «группами по два, по три человека». Иностранцы были из Франции, Польши, Германии и США. Теперь, по словам помощника министра внутренних дел ЛНР, они находятся в Лисичанске. Кроме того, по его словам, около 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот» в Северодонецке. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Однако российские солдаты совместно с союзными войсками успешно ликвидируют их. В ближайшее время войска РФ возьмут Лисичанск, где также находятся ВСУ и иностранные наемники, в кольцо. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ окажутся в котле, передает деловое издание «Взгляд». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Иностранные наемники сбегают из Северодонецка после того, как туда зашли российские войска. Такой информацией поделился помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение, и на себе несли только то, что могли», — отметил он в беседе с ТАСС. Киселев уточнил, что наемники покидали территорию по ночам, «группами по два, по три человека». Иностранцы были из Франции, Польши, Германии и США. Теперь, по словам помощника министра внутренних дел ЛНР, они находятся в Лисичанске. Кроме того, по его словам, около 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. Уже освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот» в Северодонецке. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. Однако российские солдаты совместно с союзными войсками успешно ликвидируют их. В ближайшее время войска РФ возьмут Лисичанск, где также находятся ВСУ и иностранные наемники, в кольцо. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ окажутся в котле, передает деловое издание «Взгляд».