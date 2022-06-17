Пасечник: войска ЛНР вошли в промзону завода «Азов»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ситуация на территории химического завода «Азот» остается без изменений, вооруженные силы республики зашли на территорию промзоны завода. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ- 2022).
«[Ситуация на „Азоте“] без изменений. Как была на вечер, так и осталась на утро. Наши войска уже зашли на территорию промзоны. И сейчас идут боевые действия на территории промзоны», — заявил Пасечник.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысяч гражданских. 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ситуация на территории химического завода «Азот» остается без изменений, вооруженные силы республики зашли на территорию промзоны завода. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ- 2022). «[Ситуация на „Азоте“] без изменений. Как была на вечер, так и осталась на утро. Наши войска уже зашли на территорию промзоны. И сейчас идут боевые действия на территории промзоны», — заявил Пасечник. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты удерживают на химзаводе «Азот» до 1,2 тысяч гражданских. 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что украинские бойцы сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.