На стройке мегапроекта властей ХМАО поселились тысячи птиц. Видео

27 июня 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Тысячи птиц поселились в намываемом для стройки песке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На строительной площадке будущего научно-технического центра в Сургуте поселились птицы. Они создали гнезда в кучах песка. На это обратили внимание общественники, заметив, что судьба гнезд под угрозой. Свое возмущение они опубликовали в социальной сети ВКонтакте в группе «Сайма Сургут неофициально». «Обнаружена колония гнездящихся птиц похожих на ласточек. Колония располагается на горе песка, намываемой компанией МТА и насчитывает несколько тысяч гнезд. Рядом стоящая техника вызывает обоснованное опасение за сохранность гнезд при заборе песка», — говорится в сообществе. Жители надеются, что в компании пожалеют птиц. «Надеемся, что компания пожалеет птиц и будет забирать песок с другого склона». В «Компания МТА», журналисту URA.RU не смогли ответить на вопрос, будут ли останавливать работы из-за птиц, сославшись на отсутствие начальства. В «Компанию МТА» направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в Сургуте началось строительство научно-технологического центра, который сразу стал мегапроектом властей ХМАО. Его губернатор Югры Наталья Комарова лично презентовала президенту России Владимиру Путину. Сейчас идет строительство инженерных сетей, а весь проект оценивается в сумму более 90 миллиардов рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На строительной площадке будущего научно-технического центра в Сургуте поселились птицы. Они создали гнезда в кучах песка. На это обратили внимание общественники, заметив, что судьба гнезд под угрозой. Свое возмущение они опубликовали в социальной сети ВКонтакте в группе «Сайма Сургут неофициально». «Обнаружена колония гнездящихся птиц похожих на ласточек. Колония располагается на горе песка, намываемой компанией МТА и насчитывает несколько тысяч гнезд. Рядом стоящая техника вызывает обоснованное опасение за сохранность гнезд при заборе песка», — говорится в сообществе. Жители надеются, что в компании пожалеют птиц. «Надеемся, что компания пожалеет птиц и будет забирать песок с другого склона». В «Компания МТА», журналисту URA.RU не смогли ответить на вопрос, будут ли останавливать работы из-за птиц, сославшись на отсутствие начальства. В «Компанию МТА» направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в Сургуте началось строительство научно-технологического центра, который сразу стал мегапроектом властей ХМАО. Его губернатор Югры Наталья Комарова лично презентовала президенту России Владимиру Путину. Сейчас идет строительство инженерных сетей, а весь проект оценивается в сумму более 90 миллиардов рублей.