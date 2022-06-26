26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

На стройке мегапроекта властей ХМАО поселились тысячи птиц. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк
Тысячи птиц поселились в намываемом для стройки песке Фото:

На строительной площадке будущего научно-технического центра в Сургуте поселились птицы. Они создали гнезда в кучах песка. На это обратили внимание общественники, заметив, что судьба гнезд под угрозой. Свое возмущение они опубликовали в социальной сети ВКонтакте в группе «Сайма Сургут неофициально».

«Обнаружена колония гнездящихся птиц похожих на ласточек. Колония располагается на горе песка, намываемой компанией МТА и насчитывает несколько тысяч гнезд. Рядом стоящая техника вызывает обоснованное опасение за сохранность гнезд при заборе песка», — говорится в сообществе.

Жители надеются, что в компании пожалеют птиц. «Надеемся, что компания пожалеет птиц и будет забирать песок с другого склона». В «Компания МТА», журналисту URA.RU не смогли ответить на вопрос, будут ли останавливать работы из-за птиц, сославшись на отсутствие начальства. В «Компанию МТА» направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в Сургуте началось строительство научно-технологического центра, который сразу стал мегапроектом властей ХМАО. Его губернатор Югры Наталья Комарова лично презентовала президенту России Владимиру Путину. Сейчас идет строительство инженерных сетей, а весь проект оценивается в сумму более 90 миллиардов рублей.

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На строительной площадке будущего научно-технического центра в Сургуте поселились птицы. Они создали гнезда в кучах песка. На это обратили внимание общественники, заметив, что судьба гнезд под угрозой. Свое возмущение они опубликовали в социальной сети ВКонтакте в группе «Сайма Сургут неофициально». «Обнаружена колония гнездящихся птиц похожих на ласточек. Колония располагается на горе песка, намываемой компанией МТА и насчитывает несколько тысяч гнезд. Рядом стоящая техника вызывает обоснованное опасение за сохранность гнезд при заборе песка», — говорится в сообществе. Жители надеются, что в компании пожалеют птиц. «Надеемся, что компания пожалеет птиц и будет забирать песок с другого склона». В «Компания МТА», журналисту URA.RU не смогли ответить на вопрос, будут ли останавливать работы из-за птиц, сославшись на отсутствие начальства. В «Компанию МТА» направлен запрос, на момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в Сургуте началось строительство научно-технологического центра, который сразу стал мегапроектом властей ХМАО. Его губернатор Югры Наталья Комарова лично презентовала президенту России Владимиру Путину. Сейчас идет строительство инженерных сетей, а весь проект оценивается в сумму более 90 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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