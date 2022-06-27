Пермские ученые придумали новый способ борьбы с засухой

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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил ЗАО
Ученые ПНИПУ разработали программу для автоматического полива растений Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали программный комплекс, позволяющий эффективно бороться с засухой. Изобретение поможет автоматизировать процесс полива растений, а также сэкономить запасы пресной воды и снизить технологические затраты на орошение.

«В южных регионах наблюдается низкий уровень осадков, из-за чего необходимо орошать растения искусственными способами. Мы предложили создать современную систему полива, которая позволит улучшить физиологическое состояние растений и сэкономить ресурсы. Сейчас для этого используют водовозы-цистерны, которые технически устарели. Мы представили схему аллей с растениями в санатории в виде древообразной структурной модели. Система управления позволит распределять воду по ее магистральным, разводящим и подающим веткам», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Сергея Костарева.

Схема содержит управляющие сигналы, разветвления и выходные вентили. На каждом разветвлении используется логическая схема с переключателями. В дальнейшем разработку хотят оснастить датчиками влажности почвы и оптикой для наблюдения за растениями. По мнению разработчиков, это позволит полностью автоматизировать процесс орошения.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали программный комплекс, позволяющий эффективно бороться с засухой. Изобретение поможет автоматизировать процесс полива растений, а также сэкономить запасы пресной воды и снизить технологические затраты на орошение. «В южных регионах наблюдается низкий уровень осадков, из-за чего необходимо орошать растения искусственными способами. Мы предложили создать современную систему полива, которая позволит улучшить физиологическое состояние растений и сэкономить ресурсы. Сейчас для этого используют водовозы-цистерны, которые технически устарели. Мы представили схему аллей с растениями в санатории в виде древообразной структурной модели. Система управления позволит распределять воду по ее магистральным, разводящим и подающим веткам», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Сергея Костарева. Схема содержит управляющие сигналы, разветвления и выходные вентили. На каждом разветвлении используется логическая схема с переключателями. В дальнейшем разработку хотят оснастить датчиками влажности почвы и оптикой для наблюдения за растениями. По мнению разработчиков, это позволит полностью автоматизировать процесс орошения. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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