Пермские ученые придумали новый способ борьбы с засухой

Ученые ПНИПУ разработали программу для автоматического полива растений Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали программный комплекс, позволяющий эффективно бороться с засухой. Изобретение поможет автоматизировать процесс полива растений, а также сэкономить запасы пресной воды и снизить технологические затраты на орошение.

«В южных регионах наблюдается низкий уровень осадков, из-за чего необходимо орошать растения искусственными способами. Мы предложили создать современную систему полива, которая позволит улучшить физиологическое состояние растений и сэкономить ресурсы. Сейчас для этого используют водовозы-цистерны, которые технически устарели. Мы представили схему аллей с растениями в санатории в виде древообразной структурной модели. Система управления позволит распределять воду по ее магистральным, разводящим и подающим веткам», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова профессора кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Сергея Костарева.

Схема содержит управляющие сигналы, разветвления и выходные вентили. На каждом разветвлении используется логическая схема с переключателями. В дальнейшем разработку хотят оснастить датчиками влажности почвы и оптикой для наблюдения за растениями. По мнению разработчиков, это позволит полностью автоматизировать процесс орошения.

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