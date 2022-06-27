СМИ: в Пентагоне считают, что РФ не целилась в жилой дом в Киеве

27 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Жилой дом в Киеве был недалеко от завода, отметил источник в Пентагоне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жилой дом в Киеве не был целью российской армии и пострадал при попытке удара по предприятию, которое выпускает боеприпасы. Об этом заявил источник в Пентагоне. «Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель», — сказал источник в ходе телефонного брифинга. Информацию передает РИА «Новости». Также источник отметил, что США в курсе о пострадавших среди мирных граждан при обстреле в воскресенье. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские ракеты ударили по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, передает сайт MK.RU . Там производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, Украина пыталась сбить снаряды, но попала по своим же ракетам, одна их которых упала на жилой дом, сообщают « Невские новости ». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жилой дом в Киеве не был целью российской армии и пострадал при попытке удара по предприятию, которое выпускает боеприпасы. Об этом заявил источник в Пентагоне. «Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель», — сказал источник в ходе телефонного брифинга. Информацию передает РИА «Новости». Также источник отметил, что США в курсе о пострадавших среди мирных граждан при обстреле в воскресенье. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские ракеты ударили по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, передает сайт MK.RU. Там производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, Украина пыталась сбить снаряды, но попала по своим же ракетам, одна их которых упала на жилой дом, сообщают «Невские новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре.