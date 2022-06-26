Власти ХМАО пожаловались на нехватку новых вертолетов и самолетов

27 июня 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Налет санитарной авиации составил около 5 тыс. часов за 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО санитарная авиация нуждается в новых отечественных вертолетах и самолетах со специальным медицинским оборудованием. К такому выводу пришли участники круглого стола в Госдуме по развитию санитарной авиации в стране, сообщил в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. «Санитарной авиации нужны новые отечественные вертолеты, самолеты, оборудованные специально для оказания медицинской помощи. Специального регулирования требует организация медицинской эвакуации между соседними субъектами страны», — написал Добровольский. За 2021 год налет медицинских вертолетов и самолета в ХМАО составил 4940 часов, то есть 13 часов в сутки. В пяти городах округа (Сургут, Нижневартовск, Нягань, Ханты-Мансийск и Березово) на круглосуточном дежурстве находятся вертолеты и самолет. Для работы санитарных бортов используются 116 вертолетных площадок и 10 аэродромов. Из-за обширных территорий и удаленности некоторых поселков санитарная авиация играет в округе большую роль, отметил Добровольский. По его словам, в прошлом году медицинскую помощь с использованием санитарной авиации получили 3218 человек, из них 447 детей. Ранее URA.RU рассказало, что новое отделение Сургутской больницы нуждается во врачах. В больнице готовится к открытию отделение для неизлечимо больных. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО санитарная авиация нуждается в новых отечественных вертолетах и самолетах со специальным медицинским оборудованием. К такому выводу пришли участники круглого стола в Госдуме по развитию санитарной авиации в стране, сообщил в своем telegram-канале директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. «Санитарной авиации нужны новые отечественные вертолеты, самолеты, оборудованные специально для оказания медицинской помощи. Специального регулирования требует организация медицинской эвакуации между соседними субъектами страны», — написал Добровольский. За 2021 год налет медицинских вертолетов и самолета в ХМАО составил 4940 часов, то есть 13 часов в сутки. В пяти городах округа (Сургут, Нижневартовск, Нягань, Ханты-Мансийск и Березово) на круглосуточном дежурстве находятся вертолеты и самолет. Для работы санитарных бортов используются 116 вертолетных площадок и 10 аэродромов. Из-за обширных территорий и удаленности некоторых поселков санитарная авиация играет в округе большую роль, отметил Добровольский. По его словам, в прошлом году медицинскую помощь с использованием санитарной авиации получили 3218 человек, из них 447 детей. Ранее URA.RU рассказало, что новое отделение Сургутской больницы нуждается во врачах. В больнице готовится к открытию отделение для неизлечимо больных.