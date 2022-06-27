Челябинская школьница выступила в Кремле

Школьница выступила на заседании в Кремле (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская десятиклассница 27 июня выступила на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, проходившее в Кремле. Школьница в своем обращении рассказала о формировании новой детской организации, которая должна объединить молодежь всей России.

«Большим счастьем стала возможность принять участие в разработке концепции детского движения. Вместе с ребятами мы устроили мозговой штурм и подумали над тем, каким может быть название, атрибуты, ценности и традиции движения. Мы сформулировали основные принципы участников нового объединения», — сообщила школьница на видео, выложенном в официальном аккаунте Совета Федерации, под эгидой которого проходило мероприятие.

Девушка пояснила, что главными критериями новой детской организации стали дружба, уважение, патриотизм, объединение и созидание. Все эти качества будут развиваться у молодежи. Название организации пока на стадии разработки, но уже определены дата и место первого сбора участников — в декабре этого года всероссийский слет планируют провести в «Артеке».

Ранее в Кремле заявили о создании нового движения детей и молодежи. Движение должно стать аналогом пионерии, однако власти позволят детям самим придумать его идеологию. Вступление в организацию будет исключительно добровольным.