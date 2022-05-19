Челябинский депутат заявил о перспективах нового для РФ движения

Детям предоставят право самим выбирать идеологию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин заявил, что российское движение «Большая перемена» не станет клоном пионерии. В социальных сетях Вяткин отметил, что вступление в организацию будет исключительно добровольным.

«Единая Россия вместе с коллегами из других партий предложила сегодня создать детскую российскую организацию „Большая перемена“. Конечно, это не клон пионерии. Это современное движение, главная роль в которой будет в руках школьников. И вступление в это движение будет исключительно добровольным», — заявил Вяткин в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что сейчас нет таких детских организаций, объединенных общими правилами, общей идеей — организаций масштаба пионерии. А запрос со стороны общества есть. Он надеется, что «Большая перемена» станет сильным и авторитетным школьным объединением.

Дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения, проект которого внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на фестивале Всероссийского движения школьников «Большой школьный пикник».