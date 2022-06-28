В Соликамске банда вандалов уничтожила часть скейт-парка

Вандалы сломали скамейки у скейт-парка, а также качели и кресла на трибуне футбольного поля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Соликамска обратила внимание жителей на вандализм на городской площадке для отдыха «Соляная верста» на набережной Усолки. Как рассказала мэрия на своей официальной странице во «ВКонтакте», на площадке повреждены практически все объекты, в том числе часть скейт-парка и трибуны футбольного поля.

«Практически все элементы оборудования и малые архитектурные формы объекта испорчены. На трибунах у футбольного поля отсутствуют кресла, скамейки у скейт-парка также разрушены», — сообщается в паблике. Также сломаны подвесные качели, деревянные перила лестниц на детской площадке, качалки на пружине.

Помимо этого мэрия указала, что многие горожане ездят на самокатах и велосипедах по пешеходной части площадки. Пешеходное место покрыто террасной доской и не предназначено для транспорта. О всех случаях вандализма власти просят сообщать в полицию. А при обнаружении испорченного имущества стоит обращаться в администрацию города.

«Соляная верста» — проект благоустройства набережной Усолки, который был реализован в 2021 году. Он включает в себя несколько зон для отдыха, которые располагаются вдоль реки.

На трибуне футбольного поля оторваны некоторые сиденья Соликамский городской округ во «ВКонтакте»

Сломанные скамейки у скейт-парка Соликамский городской округ во «ВКонтакте»