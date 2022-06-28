Депутат из Нижневартовска собирает деньги на помощь ОМОНу. Росгвардия его об этом не просила

29 июня 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Депутат заявил, что просто желает помочь государству Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат из Нижневартовска Дмитрий Гришин собирает деньги с бизнесменов и депутатов города на якобы обмундирование бойцов Росгвардии, которые поедут на Донбасс участвовать в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов, попросивший об анонимности. «Мне позвонил Гришин, сказал, ОМОНовцы из ХМАО выезжают на Донбасс для участия в спецоперации. Сказал, что их нужно одеть, обуть, что у них нет ничего. Они якобы буквально голые едут, а начальство им сказало: вы зарабатывайте, зарплату получаете, вот сами себе все и покупайте. Даже вплоть до бронежилетов. Якобы наши солдаты должны все покупать себе сами», — сообщил собеседник. Конкретной суммы, которую нужно перечислить, Дмитрий Гришин не называл. Просит, сколько не жалко. Для перевода денег он использует счет физического лица. Гришин подтвердил информацию о том, что ведет сбор средств. При этом отметил, что это необходимо для улучшения материального обеспечения сотрудников Росгвардии, отправляющихся на Донбасс. «Про то, что я якобы говорил о плохом обеспечении бойцов — это преувеличение. Мы просто хотим улучшить их снабжение, чтобы более подготовлено ребята поехали. Если будет лучше, хуже же от этого не будет? И, конечно, разговора о том, что кто-то там брошен, такого не было. Мы просто общаемся с теми, кто поедет участвовать в СВО, слышим их пожелания, вот и решили помочь», — рассказал URA.RU Гришин. Журналист URA.RU запросил информацию у Росгвардии по этому поводу, но в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев. Но источник из числа высокопоставленных Росгвардейцев заявил, что они ни в чем не нуждаются и сбор денежных средств не ведут. Это косвенно подтвердил и сам Гришин, добавив, что сбор средств — его личная инициатива. «Мы понимаем, что это нужно. Ну, а там руководство [Росгвардии] как на это посмотрит, это уже другое дело», — добавил Гришин. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО начали спонсировать военнослужащих Донбасса. Жители округа собирают материальную помощь для поддержки войск ЛНР и ДНР в рамках акции ОНФ «Все для Победы». О начале спецоперации на Украине объявил Владимир Путин 24 февраля. По словам президента России, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение мирного населения от гнета националистических формирований ВСУ. исключение напрасных жертв среди мирного населения. Решению о проведении специальной операции предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат из Нижневартовска Дмитрий Гришин собирает деньги с бизнесменов и депутатов города на якобы обмундирование бойцов Росгвардии, которые поедут на Донбасс участвовать в спецоперации. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов, попросивший об анонимности. «Мне позвонил Гришин, сказал, ОМОНовцы из ХМАО выезжают на Донбасс для участия в спецоперации. Сказал, что их нужно одеть, обуть, что у них нет ничего. Они якобы буквально голые едут, а начальство им сказало: вы зарабатывайте, зарплату получаете, вот сами себе все и покупайте. Даже вплоть до бронежилетов. Якобы наши солдаты должны все покупать себе сами», — сообщил собеседник. Конкретной суммы, которую нужно перечислить, Дмитрий Гришин не называл. Просит, сколько не жалко. Для перевода денег он использует счет физического лица. Гришин подтвердил информацию о том, что ведет сбор средств. При этом отметил, что это необходимо для улучшения материального обеспечения сотрудников Росгвардии, отправляющихся на Донбасс. «Про то, что я якобы говорил о плохом обеспечении бойцов — это преувеличение. Мы просто хотим улучшить их снабжение, чтобы более подготовлено ребята поехали. Если будет лучше, хуже же от этого не будет? И, конечно, разговора о том, что кто-то там брошен, такого не было. Мы просто общаемся с теми, кто поедет участвовать в СВО, слышим их пожелания, вот и решили помочь», — рассказал URA.RU Гришин. Журналист URA.RU запросил информацию у Росгвардии по этому поводу, но в ведомстве воздержались от каких-либо комментариев. Но источник из числа высокопоставленных Росгвардейцев заявил, что они ни в чем не нуждаются и сбор денежных средств не ведут. Это косвенно подтвердил и сам Гришин, добавив, что сбор средств — его личная инициатива. «Мы понимаем, что это нужно. Ну, а там руководство [Росгвардии] как на это посмотрит, это уже другое дело», — добавил Гришин. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО начали спонсировать военнослужащих Донбасса. Жители округа собирают материальную помощь для поддержки войск ЛНР и ДНР в рамках акции ОНФ «Все для Победы». О начале спецоперации на Украине объявил Владимир Путин 24 февраля. По словам президента России, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение мирного населения от гнета националистических формирований ВСУ. исключение напрасных жертв среди мирного населения. Решению о проведении специальной операции предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.