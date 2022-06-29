РФ осталась главой мирового альянса, несмотря на протест Украины

29 июня 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Греции прошло заседание Генеральной Ассамблеи МАЭСССИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам заседания Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ) Россию оставили председателем Ассоциации. Об этом сообщила представитель Общественной палаты РФ Лидия Михеева. «После очень длительного и эмоционального обсуждения Ассоциация пришла к выводу о необходимости продолжить работу под председательством России. Позиция испанцев, французов и украинцев об исключении российской Общественной палаты из МАЭСССИ в связи с проведением спецоперации на Украине не нашла поддержки у других членов организации. Идея об отмене и исключении нашей страны из этой организации не нашла поддержки прежде всего потому, что члены МАЭСССИ настроены на диалог и на то, чтобы вместе, общими усилиями бороться за цели нашей Ассоциации, достигать совместных результатов», — передает слова Михеевой telegram-канал Общественной палаты. Заседание Ассоциации проходило в Греции. Министр иностранных дел страны Милтиадис Варвитсиотис обратился к участникам Ассамблеи и отметил, что правительствам важно иметь партнеров по социальному диалогу. «В нынешней турбулентной ситуации, когда экономика страдает от последствий пандемии, наблюдается глобальная конкуренция за доступ к энергорегоресурсам то или иное правительство не может найти решений для национальных экономик без социальных партнеров», — сказал Варвитсиотис. МАЭСССИ участвует в выработке решений по социальным, экономическим и экологическим вопросам национальной повестки дня. В Ассоциацию входят объединения системы социального партнерства, работодатели, профсоюзы и иные институты гражданского общества. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. После начала спецоперации РФ исключили из ряда международных организаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

По итогам заседания Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ) Россию оставили председателем Ассоциации. Об этом сообщила представитель Общественной палаты РФ Лидия Михеева. «После очень длительного и эмоционального обсуждения Ассоциация пришла к выводу о необходимости продолжить работу под председательством России. Позиция испанцев, французов и украинцев об исключении российской Общественной палаты из МАЭСССИ в связи с проведением спецоперации на Украине не нашла поддержки у других членов организации. Идея об отмене и исключении нашей страны из этой организации не нашла поддержки прежде всего потому, что члены МАЭСССИ настроены на диалог и на то, чтобы вместе, общими усилиями бороться за цели нашей Ассоциации, достигать совместных результатов», — передает слова Михеевой telegram-канал Общественной палаты. Заседание Ассоциации проходило в Греции. Министр иностранных дел страны Милтиадис Варвитсиотис обратился к участникам Ассамблеи и отметил, что правительствам важно иметь партнеров по социальному диалогу. «В нынешней турбулентной ситуации, когда экономика страдает от последствий пандемии, наблюдается глобальная конкуренция за доступ к энергорегоресурсам то или иное правительство не может найти решений для национальных экономик без социальных партнеров», — сказал Варвитсиотис. МАЭСССИ участвует в выработке решений по социальным, экономическим и экологическим вопросам национальной повестки дня. В Ассоциацию входят объединения системы социального партнерства, работодатели, профсоюзы и иные институты гражданского общества. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. После начала спецоперации РФ исключили из ряда международных организаций.