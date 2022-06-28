Вице-премьер Чернышенко назвал ЯНАО лидером по поддержке IT-сферы

Дмитрий Чернышенко отметил заслуги ЯНАО в IT-сфере на совещании с руководителями РЦТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО стал лидером среди регионов по эффективности методов поддержки IT-отрасли. Такое заявление сделал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти и регионов России, сообщили URA.RU в пресс-службе политика.

«В условиях санкций был введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки IT-отрасли в регионах, разработанных по Указу Президента Владимира Путина. По итогам мониторинга лидерами их использования стали 5 регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области», — процитировали представители пресс-службы слова Чернышенко.

Статус создания штабов по борьбе с киберугрозами и предоставление федеральных мер поддержки IT-отрасли на местах, а также рейтинг РЦТ обсуждались на совещании в рамках исполнения указа президента Владимира Путина по обеспечению информационной безопасности. В совещании также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Дмитрий Чернышенко отметил особую важность отражения кибератак не только на объекты критической инфраструктуры, но и на сайты высших учебных заведений. По итогам совещания вице-премьер поручил главам регионов оказать вузам содействие в отражении DDoS-атак, особенно в период проведения приемной кампании.

Санкции против России ввели страны ЕС, Канада, США, Япония и ряд других государств из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что главной целью в этой спецоперации является защита жителей Донбасса. Также он отметил, что экономика в стране нормализуется даже несмотря на западные ограничения.

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